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В Минске прошёл семинар для начинающих судей по теннису

30 декабря 2019 15:06
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Новости Беларуси. Учиться, учиться и еще раз учиться. 27 и 28 декабря на базе Белорусского государственного университета физической культуры прошел семинар для начинающих судей по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошёл семинар для начинающих судей по теннису-1

В частности – линейных арбитров и рефери на вышке. В программе значились лекционные занятия, обсуждения, практическая работа в группах и на корте. По завершению семинара все условные студенты прошли письменное тестирование. Организатором экспресс- курсов является «Национальная школа судей». 

В Минске прошёл семинар для начинающих судей по теннису-3

Андрей Ахрамейко, руководитель курсов:
Данный семинар проходил для абсолютно новых судей, которые еще никогда не судили или имеют какой-то самый минимальный опыт. Мы их обучали судейству на линии, также правилам тенниса и процедурам судейства на вышке. У нас в календарь Белорусской теннисной федерации входит порядка 300 соревнований в Беларуси, большая часть, конечно, проводится в Минске. Поэтому у них есть возможность участвовать в судействе, именно с таких соревнований начинать.

С такой подготовкой не за горами то время, когда мы увидим белорусских судей на турнирах серии Большого шлема.  

# Теннис # Андрей Ахрамейко

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