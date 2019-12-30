Руководители силовых структур Беларуси сразились в турнире по настольному теннису. Кто победил?

Среди участников – генеральный прокурор, министр по чрезвычайным ситуациям, главы МВД, следственного и таможенного комитетов, министр обороны и ряд руководителей других ведомств.

Новости Беларуси. Руководители силовых структур поборолись за право первой ракетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске прошел новогодний турнир по настольному теннису.

После упорной борьбы в группах, четвертьфиналах и полуфиналах бронзовым призером соревнований стал глава МЧС, серебро – у его зама, титул чемпиона турнира выиграл начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Есть сильные игроки, есть и люди, которые к ним подтягиваются. У нас порядка 10 спортсменов, уровень которых приблизительно одинаковый.

Проводить такие турниры надо в обязательном порядке: это и популяризация настольного тенниса, и за здоровый образ жизни. Руководители государственных органов личным примером в свой выходной день показывают, чем нужно заниматься. Это очень здорово!

Добавим, уже не впервые руководители силовых ведомств проводят предновогодние дни в спортзале. Прошедший турнир – четвертый по счету.