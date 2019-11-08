«Здесь мы спим, отдыхаем, проводим то время, когда мы вне гонки». Показываем дом на колёсах белорусской команды «Дакара»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»: В спортивной команде, кроме спортивных грузовиков есть ещё автомобили технической поддержки. И одна из новинок этого года – это новый жилой модуль на шасси МАЗ и с платформой МАЗ-Купава.

Это очень похоже на купе поезда. Здесь 4 спальных места. Очень много различного рода шкафчиков, чтобы не подымать друг друга с полки.

Эти купе оборудованы системой кондиционирования, вентиляцией и электропитанием, светом. То есть здесь мы спим, отдыхаем, проводим то время, когда мы вне гонки. Кухонный отдел, где мы можем приготовить себе покушать, посидеть, отдохнуть, попить чай и так далее. Здесь есть всё самое необходимое – холодильник, микроволновка, чайник.