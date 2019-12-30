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Удастся ли минскому «Динамо» прервать серию неудач, сыграв с «Динамо-Рига»?

30 декабря 2019 13:48
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» снова преследуют неудачи. «Зубры» повторили антирекорд Континентальной хоккейной лиги, проиграв 11 матчей подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Удастся ли минскому «Динамо» прервать серию неудач, сыграв с «Динамо-Рига»?-1

30 декабря «Динамо» проведет последний в календарном году матч регулярного чемпионата. В соперниках команда-аутсайдер – рижское «Динамо». Сегодня рижане на последнем месте в турнирной таблице, а минчане – на предпоследнем.

Подопечные Крэйга Вудкрофта надеются из этого противостояния выйти победителями и прервать серию неудач. Начало игры на «Минск-Арене» в 19 часов.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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