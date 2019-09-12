«Мы счастливы использовать этот шанс». Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая по биатлону

Бьорндален заявил, что сборная Китая обладает высоким потенциалом развития. Дарья и Уле-Эйнар поделятся своим многолетним опытом с молодой командой и уже объявили о начале тренировочного процесса.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную Китая к зимним Играм 2022 года в Пекине. Супруги подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

На своей странице в Instagram Дарья Домрачева рассказала поклонникам, почему было принято такое решение.

Дарья Домрачева:

Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества со сборной Китая по биатлону. Молодая, амбициозная команда с большим потенциалом для совершенствования и роста. С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом работы с командой, которая станет хозяином следующих зимних Олимпийских игр. Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата.

Уле-Эйнар стал главным тренером сборной Китая, а его супруга Дарья Домрачева будет заниматься подготовкой женской команды.