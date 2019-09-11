Антон Кушнир завершил спортивную карьеру и стал тренером сборной Казахстана

В послужном списке – золото Олимпийских игр в Сочи, победа в Кубке мира и бронза чемпионата мира. Между тем Кушнир не собирается окончательно прощаться с фристайлом, он попробует себя в тренерском амплуа, возглавив сборную Казахстана.