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Антон Кушнир завершил спортивную карьеру и стал тренером сборной Казахстана

11 сентября 2019 12:36
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Новости Беларуси. Выдающийся белорусский фристайлист Антон Кушнир принял решение завершить спортивную карьеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Кушнир завершил спортивную карьеру и стал тренером сборной Казахстана-1

В послужном списке – золото Олимпийских игр в Сочи, победа в Кубке мира и бронза чемпионата мира. Между тем Кушнир не собирается окончательно прощаться с фристайлом, он попробует себя в тренерском амплуа, возглавив сборную Казахстана.

# Фристайл # Антон Кушнир # Фотофакт

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