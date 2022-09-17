Гродненская «Виктория» обыграла «Минск» в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Новости Беларуси. В рамках третьего тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин в Минске встречались спортсменки из одноименного клуба и «Виктории» из Гродно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч проходил в упорной борьбе, однако удачливее оказались гостьи столицы, которые праздновали победу со счетом 3:1. В параллельной игре хоккеистки «Ритма» с таким же счетом одолели соперниц из «Текстильщика». Хотелось бы пару слов сказать о данном виде спорта. При упоминании хоккея сознание обычно рисует ледовую арену и мужчин в шлемах, ведущих ожесточенную борьбу. Однако хоккей на траве не менее популярен. К примеру, в Бельгии им занимаются свыше 320 тысяч детей. Не отстает и Беларусь, которая за последние 10 лет в четыре раза увеличила численность юных атлетов, отдавших предпочтение данной дисциплине. Все это вселяет надежду на скорые международные успехи.

Александр Екименко, председатель Федерации хоккея на траве:

Ставим цель – попасть на Олимпийские игры, невзирая на все то, мы к этому готовимся. Сохраняем то, что имеем, даже, наверное, стремимся к лучшему. Поэтому на месте не стоим. И мы сегодня в плане сохранения и улучшения своих качеств играем со сборной России, участвовали в Кубке наций. И молодежная сборная наша тоже очень достойно сыграла в этих турнирах.

Крестина Попкова, игрок ХК «Минск» и сборной Беларуси по хоккею на траве:

Очень хорошая игра была, не получилось забить голы в ворота соперника, к сожалению, но много душили. У нас очень молодая команда, очень хорошие девочки, даже неожиданно, что многие сыграли настолько хорошо. Просто не получилось дожать и выиграть эту игру.