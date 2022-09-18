В Раубичах на этапе Кубка Содружества стартовала первая гонка третьего соревновательного дня

Новости Беларуси. Завершается второй этап Кубка Содружества по биатлону. Напомним, нашим спортсменам на нем противостоят топовые российские атлеты. В заключительный день турнира определят чемпионов гонок с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Раубичах сейчас находится съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Артем Шукалович выходит на прямую связь со студией.

Артем Шукалович, корреспондент:

Стартовала первая гонка третьего соревновательного дня. Зрители уже собрались на трибунах и поддерживают своих фаворитов, чтобы они завоевали заветные места на подиуме. Будем верить, что этап в родном спортивном комлпексе белорусы завершат на высокой ноте. Первыми по традиции выяснять отношения будут девушки. Безусловно, основное внимание будет приковано к лидеру нашей сборной – Динаре Алимбековой.

На этапе в Сочи она завоевала два золота, но масс-старт пропустила. А дома решила выступить во всех трех гонках. По итогам предыдущих дней у нее одна награда – серебро гонки преследования. В субботу в Раубичах выступать спортсменкам мешал сильный ветер. Ни одна из биатлонисток не смогла преодолеть огневые рубежи без осечек. Динара допустила четыре промаха. А как сложится на этот раз – узнаем уже скоро. Гонка началась в 11 часов.