Прямой эфир

В Раубичах на этапе Кубка Содружества стартовала первая гонка третьего соревновательного дня

18 сентября 2022 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершается второй этап Кубка Содружества по биатлону. Напомним, нашим спортсменам на нем противостоят топовые российские атлеты. В заключительный день турнира определят чемпионов гонок с массовым стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Раубичах сейчас находится съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Артем Шукалович выходит на прямую связь со студией.  

В Раубичах на этапе Кубка Содружества стартовала первая гонка третьего соревновательного дня-1

Артем Шукалович, корреспондент:  
Стартовала первая гонка третьего соревновательного дня. Зрители уже собрались на трибунах и поддерживают своих фаворитов, чтобы они завоевали заветные места на подиуме. Будем верить, что этап в родном спортивном комлпексе белорусы завершат на высокой ноте. Первыми по традиции выяснять отношения будут девушки. Безусловно, основное внимание будет приковано к лидеру нашей сборной – Динаре Алимбековой.  

В Раубичах на этапе Кубка Содружества стартовала первая гонка третьего соревновательного дня-4

На этапе в Сочи она завоевала два золота, но масс-старт пропустила. А дома решила выступить во всех трех гонках. По итогам предыдущих дней у нее одна награда – серебро гонки преследования. В субботу в Раубичах выступать спортсменкам мешал сильный ветер. Ни одна из биатлонисток не смогла преодолеть огневые рубежи без осечек. Динара допустила четыре промаха. А как сложится на этот раз – узнаем уже скоро. Гонка началась в 11 часов.  

В Раубичах на этапе Кубка Содружества стартовала первая гонка третьего соревновательного дня-7

На этом у меня к данному часу все. Продолжаем ждать старта. Желаем девушкам штиля на огневых рубежах и меткой стрельбы.  

# Биатлон # Артем Шукалович # Динара Алимбекова-Смольская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненская «Виктория» обыграла «Минск» в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве
17 сентября 2022 19:51

Гродненская «Виктория» обыграла «Минск» в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве

«Немного обидно». Результаты лидеров белорусской сборной в гонке преследования Кубка Содружества по биатлону
17 сентября 2022 19:45

«Немного обидно». Результаты лидеров белорусской сборной в гонке преследования Кубка Содружества по биатлону

Белорусские самбисты завоевали 11 медалей во второй день чемпионата Европы
17 сентября 2022 19:41

Белорусские самбисты завоевали 11 медалей во второй день чемпионата Европы