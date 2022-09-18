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«Взяла гонку под свой контроль». Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества

18 сентября 2022 10:37
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Новости Беларуси. Белоруска Динара Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах. В последний день стартов белорусские спортсмены сумели порадовать наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Взяла гонку под свой контроль». Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества-1

Динара допустила лишь один промах на первом огневом рубеже. Дальше она отстрелялась безошибочно. Быстрый ход позволил заработать солидное преимущество над соперницами и финишировать на домашнем этапе с флагом в руках. Для спортсменки это уже вторая медаль турнира. Накануне она стала вице-чемпионкой в пасьюте.  

«Взяла гонку под свой контроль». Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества-4

Динара Алимбекова, победительница турнира:  
Для меня было очень важно сегодня победить, потому что я знаю, что я очень хорошо готова. Я и признавалась в этом перед этими соревнованиями. На спринте где-то не получилось, в пасьюте был слишком большой отрыв. Сегодня все с чистого листа, я выходила с четкой мотивацией, что мне нужно сегодня победить, порадовать наших болельщиков. Я не расстроилась после промаха и взяла гонку под свой контроль. И получилось.  

«Взяла гонку под свой контроль». Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества-7

Поддержал медальный бросок и Антон Смольский. В гонке с массовым стартом биалонист стал серебряным призером Кубка, выиграв борьбу в финишном створе. Никита Лобастов остановился в шаге от пьедестала, он занял 4 место.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Антон Смольский # Никита Лобастов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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