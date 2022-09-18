«Взяла гонку под свой контроль». Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества

Динара допустила лишь один промах на первом огневом рубеже. Дальше она отстрелялась безошибочно. Быстрый ход позволил заработать солидное преимущество над соперницами и финишировать на домашнем этапе с флагом в руках. Для спортсменки это уже вторая медаль турнира. Накануне она стала вице-чемпионкой в пасьюте.

Динара Алимбекова, победительница турнира:

Для меня было очень важно сегодня победить, потому что я знаю, что я очень хорошо готова. Я и признавалась в этом перед этими соревнованиями. На спринте где-то не получилось, в пасьюте был слишком большой отрыв. Сегодня все с чистого листа, я выходила с четкой мотивацией, что мне нужно сегодня победить, порадовать наших болельщиков. Я не расстроилась после промаха и взяла гонку под свой контроль. И получилось.