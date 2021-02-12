​​​​​​​ Мужской спринт на ЧМ по биатлону выиграл Мартин Понсилуома, лучший из белорусов в топ-30

Лучшим из наших оказался Максим Воробей. Он допустил только один промах и занял 24-ю позицию в итоговом протоколе. Сергей Бочарников – 32-й, Антон Смольский – 33-й, Дмитрий Лазовский – 86-й. Причем он не прошел штрафной круг, а потому к его времени было добавлено две минуты. Вне конкуренции оказался швед Мартин Понсилуома. А дальше расположились французы – Дестье и Жаклен.