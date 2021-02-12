Сборная Беларуси по хоккею завершила выступления в Нур-Султане

На сей раз дружина Михаила Захарова не совладала со второй командой Казахстана, которая выступала вне конкурса.

Белорусы дважды выходили вперед, но хозяева непременно находили в себе силы отыграться. Первую шайбу за нас забросил Крыскин. Вторую – Лопачук. Увы, но в овертайме продлить забивную традицию не удалось. На 65-й минуте Бельгибаев ставит точку. Казахстан сильнее – 3:2. Таким образом, сборная Беларуси проиграла все свои противостояния. Вначале было поражение от основной команды Казахстана – 2:5, а накануне мы не совладали с олимпийской сборной России – 2:4.