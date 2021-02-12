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Сборная Беларуси по хоккею завершила выступления в Нур-Султане

12 февраля 2021 22:00
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею на минорной ноте завершила выступление на международном турнире в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз дружина Михаила Захарова не совладала со второй командой Казахстана, которая выступала вне конкурса.

Сборная Беларуси по хоккею завершила выступления в Нур-Султане-1

Белорусы дважды выходили вперед, но хозяева непременно находили в себе силы отыграться. Первую шайбу за нас забросил Крыскин. Вторую – Лопачук. Увы, но в овертайме продлить забивную традицию не удалось. На 65-й минуте Бельгибаев ставит точку. Казахстан сильнее – 3:2. Таким образом, сборная Беларуси проиграла все свои противостояния. Вначале было поражение от основной команды Казахстана – 2:5, а накануне мы не совладали с олимпийской сборной России – 2:4.

# Хоккей Беларуси # Никита Крыскин # Станислав Лопачук # Нурсултан Бельгибаев # Фотофакт

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