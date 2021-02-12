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Тренер команды «Мешков Брест»: мы счастливы, что сумели обыграть один из лучших клубов в Лиге чемпионов и вообще в мире

12 февраля 2021 14:52
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» в очередном матче Лиги чемпионов обыгрывает лидера группы – польский «Виве», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер команды «Мешков Брест»: мы счастливы, что сумели обыграть один из лучших клубов в Лиге чемпионов и вообще в мире -1

11 февраля подопечные Рауля Алонсо второй раз в истории были сильнее чемпиона Польши – 35:30. Игра вышла на загляденье: «Виве» в этом сезоне ни от кого не пропускал так много, а брестчане никому столько не забрасывали. Лучшим у «мешковцев» стал Сташ Скубе, в его активе 7 мячей.

Тренер команды «Мешков Брест»: мы счастливы, что сумели обыграть один из лучших клубов в Лиге чемпионов и вообще в мире -4

Рауль Алонсо, главный тренер команды «Мешков Брест»:
Безусловно, мы счастливы, что сумели обыграть один из лучших клубов в Лиге чемпионов и вообще в мире. Тот факт, что соперник провел за 48 часов до этого сложный домашний матч, пошел нам на пользу. Мы постарались извлечь максимум из этой ситуации. Я восхищаюсь игрой «Виве» и тем стилем, который проповедуют эта команда и ее тренер. При этом я благодарен своим игрокам и той работе, которую они проделали в этой встрече, и добыли заслуженных два очка.

Тренер команды «Мешков Брест»: мы счастливы, что сумели обыграть один из лучших клубов в Лиге чемпионов и вообще в мире -7

Следующий матч состоится на выезде. 17 февраля «мешковцы» сыграют в гостях у «ПСЖ».

# Гандбол # Рауль Алонсо # Сташ Скубе # Фотофакт

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