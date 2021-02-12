Дмитрий Лукашенко: уже сегодня с делегациями областей думаем, как улучшить «Снайпер» 2022 года

Новости Беларуси. В Раубичах стартовал финальный этап соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе первого дня значились спринтерские гонки. За награды боролись 196 человек из 32 тысяч юных любителей биатлона. Счастливчикам удалось пробиться в решающую стадию через многоступенчатые отборы. Погода для биатлонистов сделала приятный сюрприз, хотя временами чересчур сильный ветер усложнял условия. Но молодым атлетам все нипочем. В итоге дня в медальном зачете лидирует команда Минска – у них 13 наград, следом расположились ребята и девушки из Могилевской области, третье место у представителей Минщины.

Праздник биатлона удался, но точку ставить рано – организаторы уже смотрят в будущее.