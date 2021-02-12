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Дмитрий Лукашенко: уже сегодня с делегациями областей думаем, как улучшить «Снайпер» 2022 года

12 февраля 2021 21:49
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Новости Беларуси. В Раубичах стартовал финальный этап соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Лукашенко: уже сегодня с делегациями областей думаем, как улучшить «Снайпер» 2022 года-1

В программе первого дня значились спринтерские гонки. За награды боролись 196 человек из 32 тысяч юных любителей биатлона. Счастливчикам удалось пробиться в решающую стадию через многоступенчатые отборы. Погода для биатлонистов сделала приятный сюрприз, хотя временами чересчур сильный ветер усложнял условия. Но молодым атлетам все нипочем. В итоге дня в медальном зачете лидирует команда Минска – у них 13 наград, следом расположились ребята и девушки из Могилевской области, третье место у представителей Минщины.

Праздник биатлона удался, но точку ставить рано – организаторы уже смотрят в будущее.

Дмитрий Лукашенко: уже сегодня с делегациями областей думаем, как улучшить «Снайпер» 2022 года-4

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Президентский спортивный клуб – наши партнеры. Они всегда готовы работать и работают постоянно над качеством проведения спортивных детских мероприятий, и «Снежный снайпер» – не исключение. Поэтому мы уже сегодня с делегациями областей думаем, как улучшить «Снайпер» 2022 года.

Дмитрий Лукашенко: уже сегодня с делегациями областей думаем, как улучшить «Снайпер» 2022 года-7

Последний день соревнований пройдет 14 февраля. В программе смешанные эстафеты. Первый старт запланирован на 10 часов.

# Зимние виды спорта # Дмитрий Лукашенко # Фотофакт

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