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Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве

04 февраля 2019 06:51
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Новости Беларуси. Тотем II Европейских игр сразил публику и жюри на олимпийском зимнем фестивале в Друскининкае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве-1

Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве-3

Фестиваль проводится при поддержке Национального олимпийского комитета Литвы в шестой раз. Украшением традиционных соревнований среди профессионалов и любителей зимних видов спорта стал конкурс маскотов.

Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве-6


На фоне остальных Лесик выгодно отличался. У него есть своя страничка в социальных сетях. Открыт в общении лисенок был и с публикой. Он познакомил участников с программой игр и пригласил всех в июне в Беларусь.

Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве-8


Мантас Марцинкявичюс, директор олимпийского фонда Литвы:
Зима, знаете, в Литве иногда снег есть, иногда нет. А с  этими маскотами настроение уже гарантированно хорошее. Очень понравился всем. Поеду сам в Беларусь на Европейские вторые игры. Увидимся ещё с Лесиком там.

Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве-10

Дайна Гудзиневичюте, глава Национального олимпийского комитета Литвы:
Мы рады, что Европейские игры в Минске. Нам близко, нам хорошо. На самом деле, мы чувствуем себя там, как дома. Мы уверены, что в Минске Европейские игры будут на высоте.

Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве-13

Напомним, Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Сильнейших определят в 15-ти видах спорта.

# Европейские игры # Дайна Гудзиневичюте # Мантас Марцинкявичюс # Фотофакт

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