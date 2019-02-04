Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве

Новости Беларуси. Тотем II Европейских игр сразил публику и жюри на олимпийском зимнем фестивале в Друскининкае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль проводится при поддержке Национального олимпийского комитета Литвы в шестой раз. Украшением традиционных соревнований среди профессионалов и любителей зимних видов спорта стал конкурс маскотов.



На фоне остальных Лесик выгодно отличался. У него есть своя страничка в социальных сетях. Открыт в общении лисенок был и с публикой. Он познакомил участников с программой игр и пригласил всех в июне в Беларусь.



Мантас Марцинкявичюс, директор олимпийского фонда Литвы:

Зима, знаете, в Литве иногда снег есть, иногда нет. А с этими маскотами настроение уже гарантированно хорошее. Очень понравился всем. Поеду сам в Беларусь на Европейские вторые игры. Увидимся ещё с Лесиком там.

Дайна Гудзиневичюте, глава Национального олимпийского комитета Литвы:

Мы рады, что Европейские игры в Минске. Нам близко, нам хорошо. На самом деле, мы чувствуем себя там, как дома. Мы уверены, что в Минске Европейские игры будут на высоте.