Лисёнок Лесик победил на конкурсе талисманов в Литве

Новости Беларуси. Тотем II Европейских игр сразил публику и жюри на олимпийском зимнем фестивале в Друскининкае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тотем II Европейских игр сразил публику и жюри на олимпийском зимнем фестивале в Друскининкае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль проводится при поддержке Национального олимпийского комитета Литвы в шестой раз. Украшением традиционных соревнований среди профессионалов и любителей зимних видов спорта стал конкурс маскотов.
На фоне остальных Лесик выгодно отличался. У него есть своя страничка в социальных сетях. Открыт в общении лисенок был и с публикой. Он познакомил участников с программой игр и пригласил всех в июне в Беларусь.
Мантас Марцинкявичюс, директор олимпийского фонда Литвы:
Зима, знаете, в Литве иногда снег есть, иногда нет. А с этими маскотами настроение уже гарантированно хорошее. Очень понравился всем. Поеду сам в Беларусь на Европейские вторые игры. Увидимся ещё с Лесиком там.
Дайна Гудзиневичюте, глава Национального олимпийского комитета Литвы:
Мы рады, что Европейские игры в Минске. Нам близко, нам хорошо. На самом деле, мы чувствуем себя там, как дома. Мы уверены, что в Минске Европейские игры будут на высоте.
Напомним, Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Сильнейших определят в 15-ти видах спорта.