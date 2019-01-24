Миша Коляда не позволил Фернандесу устроить в Минске «ураган»

Шесть лет назад, в марте 2013-го, Беларусь накрыл мощный снежный шторм. Это было потрясающее событие. Жертв и разрушений циклон не принес, но имя его «Хавьер» белорусы запомнили, наверное, навсегда. Снегу тогда намело, что старожилы столько не видывали. Ничего похожего не натворил в Минске на ЧЕ-2019 по фигурному катанию его испанский тёзка Хавьер Фернандес. Но его выступление было таким же впечатляющим, что не могло не поднять с мест ни одного из 15 тысяч зрителей.

А пока сеньор Фернандес и его соперники готовились к старту, мы вспоминали вчерашние события. Весь день выступали девушки-одиночки, показывали короткую программу. Борьба была интересной. Долго держалась в лидерах фигуристка из Азербайджана Катя Рябова. Позже, правда, её слегка потеснили, но спортсменка осталась довольна своим дебютом. Не везло в первый день немкам. Даже опытные Натали Вайнцирль и Николь Шотт допускали досадные ошибки, падали. Как будто лёд минский не хотел их держать. Ближе к концу на каток вышли россиянки Загитова, Константинова и Самодурова. Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой

Алина откатала программу отлично. И если кто-то сомневался, сможет ли она преодолеть свой «синдром Саранска», где месяц назад провалила российский чемпионат, то после выступления сомнения развеялись. «Русская дюймовочка» всё же показала в Минске олимпийский класс. Обидно было за неудачу Стаси Константиновой. Со своей программой и женственной манерой катания она вполне могла претендовать в лидеры первого дня. Второй в итоге стала Софья Самодурова, а тройку замкнула швейцарка Алексия Паганини. Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске Вечером состоялась церемония открытия чемпионата. В это время трибуны терпеливо ожидали выступления пар. Наконец, на лёд выкатились 11 спортивных дуэтов. Большого азарта, признаться, на катке не наблюдалось. Возможно, потому, что все они априори проходили в следующий этап. Или что дело было уже под вечер. Тем не менее, лучшими судьи признали французскую пару Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, вторым стал дуэт из России в составе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, третью строчку заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Им хватило чуть больше балла, чтобы опередить другую российскую пару – Сашу Бойкову и Дмитрия Козловского, которые откатали задорный, по-русски бесшабашный номер под «Очи черные». Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад Возвращаемся в «Минск-Арену». Полдень. Смотрим за выступлениями парней. Скромно стартовал финн Роман Галай. Белорус Яков Зенько вышел вторым и довольно неплохо начал. Однако «запорол» флип, что, в общем-то, помешало ему долго простоять вверху. Уже к обеду Яша выкатился из первой десятки.

Очень много ребята падали – через одного. Морозный Минск как будто никого не щадил: ни немцев, ни голландцев, ни армян. Один из фаворитов ЧЕ россиянин Максим Ковтун приземлился уже при первом сальхове. Надо отдать парню должное: он не опустил руки, выдал после падения несколько редких головокружительных прыжков, артистично пробежал «дорожку». И судьи в награду поселили Ковтуна на самый верх таблицы, заставив ждать грозных оппонентов и товарищей по команде Самарина и Коляду. К концу дня, к появлению на катке «орудия главного калибра» – испанца Хавьера Фернандеса, в «верхушке» началась активная толкотня. Подошедшие конкуренты, легко закручиваясь в четверные тулупы и лутцы, резко врывались в пул лидеров, безжалостно отбрасывая неудачников в аут. Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию