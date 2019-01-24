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Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию

24 января 2019 11:00
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Новости Беларуси. Вечером 24 января на ЧЕ по фигурному катанию завершат выступление пары. Они представят на суд жюри и зрителей произвольную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя наши соотечественники выступают не во всех видах, белорусские зрители с удовольствием занимают места на трибунах. Такой шанс увидеть звезд мировой величины поклонники фигурного катания в Минске получили впервые. А многие фанаты за своими кумирами приехали в белорусскую столицу издалека.

Болельщики:

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-1


Мы приехали из Москвы всей семьей – с мужем, дочкой – болеть за наших фигуристов российских. Болеем мы за Михаила Коляду. Желаем ему сегодня хорошо откатать короткую программу.

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-3

На флаг мы собираем автографы фигуристов. Здесь есть автографы Татьяны Анатольевны Тарасовой, Гийома Сизерона, французской спортивной пары.

Напомним, что завершится чемпионат Европы 27 января. Впрочем, в этот день состоятся показательные выступления – все титулы к этому времени уже будут разыграны.

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-6

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-8

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-10

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-12

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-14

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-16

Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию-18

# Фигурное катание # Михаил Коляда # Фотофакт

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