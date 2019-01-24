Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию

Новости Беларуси. Вечером 24 января на ЧЕ по фигурному катанию завершат выступление пары. Они представят на суд жюри и зрителей произвольную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя наши соотечественники выступают не во всех видах, белорусские зрители с удовольствием занимают места на трибунах. Такой шанс увидеть звезд мировой величины поклонники фигурного катания в Минске получили впервые. А многие фанаты за своими кумирами приехали в белорусскую столицу издалека.

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