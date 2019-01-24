Они приехали из Москвы в Минск всей семьёй, чтобы поддержать Михаила Коляду на ЧЕ по фигурному катанию
Новости Беларуси. Вечером 24 января на ЧЕ по фигурному катанию завершат выступление пары. Они представят на суд жюри и зрителей произвольную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя наши соотечественники выступают не во всех видах, белорусские зрители с удовольствием занимают места на трибунах. Такой шанс увидеть звезд мировой величины поклонники фигурного катания в Минске получили впервые. А многие фанаты за своими кумирами приехали в белорусскую столицу издалека.
Болельщики:
Мы приехали из Москвы всей семьей – с мужем, дочкой – болеть за наших фигуристов российских. Болеем мы за Михаила Коляду. Желаем ему сегодня хорошо откатать короткую программу.
На флаг мы собираем автографы фигуристов. Здесь есть автографы Татьяны Анатольевны Тарасовой, Гийома Сизерона, французской спортивной пары.
Напомним, что завершится чемпионат Европы 27 января. Впрочем, в этот день состоятся показательные выступления – все титулы к этому времени уже будут разыграны.