«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске

Новости Беларуси. Около 100 сильнейших фигуристов континента из более чем 30 стран. И яркое шоу, которое освещает четыре сотни журналистов. В эти дни наша страна вновь в эпицентре спортивных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Уже состоялась торжественная церемония открытия. Как прошло шоу? И что в эти минуты происходит в «Минск-Арене»? Готова рассказать Екатерина Жилянина.

В очередной раз к нашей «Минск-Арене» прикованы взгляды болельщиков и спортсменов со всего мира. Это не оговорка, именно мира, даже не континента.

Наша столица принимает европейский чемпионат, но приехали на него сильнейшие фигуристы, звезды мировой величины, так что поклонники этого красивого вида спорта и далеко за пределами Старого света замерли в ожидании, что же фавориты покажут на минском льду. Хотя белорусы к такому вниманию и ажиотажу уже начинают привыкать.

С того момента, как была построена «Минск-Арена», этот современный спортивный комплекс, мы уже с успехом провели целый ряд масштабных соревнований и событий: от чемпионата мира по хоккею до детского «Евровидения». Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой Ну а совсем скоро мы станем хозяевами Европейских игр.

Перед тем, как пары вышли на лед с кроткими программами, состоялась церемония открытия.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

В Беларуси всестороннее развитие спорта входит в число основных приоритетов государственной политики. По всей стране регулярно открываются новые спортивные объекты, которые доступны для каждого, кто хочет стать более сильным, закаленным и красивым. Особое положениe в ряду современных спортивных объектов занимает «Минск-Арена», где сегодня мы с радостью принимаем гостей со всей Европы. Надеюсь, эта площадка станет тем уютным местом, где кто-то сделает свои первые шаги к заветной цели, а кто-то в очередной раз подтвердит свое высокое профессиональное мастерство.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Мы ответственно готовились к проведению этого значимого мероприятия и сделали все для того, чтобы болельщики, спортсмены и специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника фигурного катания. И конечно, получили удовольствие от пребывания в Минске - открытой, гостеприимной, радушной столицы Республики Беларусь - обрели здесь новых друзей и единомышленников.

Фигурное катание сам по себе красивый, эстетичный вид спорта, в нем и музыка, и пластика, но церемония открытия — это отдельное шоу, отдельное представление. «Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ Чтобы поразить зрителей были задействованы несколько десятков артистов.

Лидия Заблоцкая, координатор церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию:

Удивлять зрителей будем национальным колоритом, так как Беларусь богата народными традициями, мы их почитаем. Воздушные гимнасты, белорусские фигуристы, порядка 50 человек, и не только. Будет конькобежный спорт, представители шорт-трека. Я думаю, зрители удивятся, когда увидят в этом амплуа наших спортсменов.

Еще немного о звездах фигурного катания, которых можно в эти дни встретить в Минске. В мужском одиночном катании, по программе стартует 24 января, выступит шестикратный чемпион Европы - испанец Хавьер Фернандес.

Советуем не пропустить выступление любимца публики, ведь после минского чемпионата Европы он намерен повесить коньки на гвоздь. А завершать карьеру, конечно, хочется с очередным чемпионским титулом. Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ Беларусь в этом виде представит Яков Зенько. Он единственный белорус в одиночном катании. И тоже будет очень ждать нашей поддержки.

Белорусская танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий в борьбу вступят в пятницу. Из знаменитостей на трибунах отмечу Татьяну Тарасову, легендарного тренера, и Алексея Ягудина. Когда-то, кстати, экс-фигурист упомянул, что задумывается открыть в Беларуси школу фигурного катания. После чемпионату мира по хоккею в детских школах был настоящий бум.