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«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске

23 января 2019 18:06
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Новости Беларуси. Около 100 сильнейших фигуристов континента из более чем 30 стран. И яркое шоу, которое освещает четыре сотни журналистов. В эти дни наша страна вновь в эпицентре спортивных событий,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Уже состоялась торжественная церемония открытия. Как прошло шоу? И что в эти минуты происходит в «Минск-Арене»? Готова рассказать Екатерина Жилянина.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-1

В очередной раз к нашей «Минск-Арене» прикованы взгляды болельщиков и спортсменов со всего мира. Это не оговорка, именно мира, даже не континента.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-4

Наша столица принимает европейский чемпионат, но приехали на него сильнейшие фигуристы, звезды мировой величины, так что поклонники этого красивого вида спорта и далеко за пределами Старого света замерли в ожидании, что же фавориты покажут на минском льду. Хотя белорусы к такому вниманию и ажиотажу уже начинают привыкать.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-7

С того момента, как была построена «Минск-Арена», этот современный спортивный комплекс, мы уже с успехом провели целый ряд масштабных соревнований и событий: от чемпионата мира по хоккею до детского «Евровидения».

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Ну а совсем скоро мы станем хозяевами Европейских игр.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-10

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-12

Перед тем, как пары вышли на лед с кроткими программами, состоялась церемония открытия.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-15

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В Беларуси всестороннее развитие спорта входит в число основных приоритетов государственной политики. По всей стране регулярно открываются новые спортивные объекты, которые доступны для каждого, кто хочет стать более сильным, закаленным и красивым.

Особое положениe в ряду современных спортивных объектов занимает «Минск-Арена», где сегодня мы с радостью принимаем гостей со всей Европы. Надеюсь, эта площадка станет тем уютным местом, где кто-то сделает свои первые шаги к заветной цели, а кто-то в очередной раз подтвердит свое высокое профессиональное мастерство.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-18

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Мы ответственно готовились к проведению этого значимого мероприятия и сделали все для того, чтобы болельщики, спортсмены и специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника фигурного катания. И конечно, получили удовольствие от пребывания в Минске - открытой, гостеприимной, радушной столицы Республики Беларусь - обрели здесь новых друзей и единомышленников.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-21

Фигурное катание сам по себе красивый, эстетичный вид спорта, в нем и музыка, и пластика, но церемония открытия — это отдельное шоу, отдельное представление.

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Чтобы поразить зрителей были задействованы несколько десятков артистов.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-24

Лидия Заблоцкая, координатор церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию:
Удивлять зрителей будем национальным колоритом, так как Беларусь богата народными традициями, мы их почитаем. Воздушные гимнасты, белорусские фигуристы, порядка 50 человек, и не только. Будет конькобежный спорт, представители шорт-трека. Я думаю, зрители удивятся, когда увидят в этом амплуа наших спортсменов.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-27

Еще немного о звездах фигурного катания, которых можно в эти дни встретить в Минске. В мужском одиночном катании, по программе стартует 24 января, выступит шестикратный чемпион Европы - испанец Хавьер Фернандес.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-30

Советуем не пропустить выступление любимца публики, ведь после минского чемпионата Европы он намерен повесить коньки на гвоздь. А завершать карьеру, конечно, хочется с очередным чемпионским титулом.

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Беларусь в этом виде представит Яков Зенько. Он единственный белорус в одиночном катании. И тоже будет очень ждать нашей поддержки.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-33

Белорусская танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий в борьбу вступят в пятницу. Из знаменитостей на трибунах отмечу Татьяну Тарасову, легендарного тренера, и Алексея Ягудина. Когда-то, кстати, экс-фигурист упомянул, что задумывается открыть в Беларуси школу фигурного катания. После чемпионату мира по хоккею в детских школах был настоящий бум.

«Великолепный праздник фигурного катания». Церемония открытия ЧЕ в Минске-36

Будем надеяться, что чемпионат Европы тоже станет отправной точкой для роста и развития фигурного катания в нашей стране. Тем более, что любовь к нему, можно сказать, традиция для бывших советских стран, когда -то мы все не отрываясь следили за соревнованиями фигуристов.

# Фигурное катание # Сергей Ковальчук # Анатолий Сивак # Фотофакт

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