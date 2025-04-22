Лукашенко поздравил ХК «Юность» с победой на Кубке Президента по хоккею

«Поздравляю игроков, тренерский штаб и болельщиков «Юности» с завоеванием Кубка Президента. Великолепный финал и блестящее окончание сезона, в котором команде покорились три главных трофея – Кубок Салея, золотые медали регулярного чемпионата страны и Президентский Кубок. Очень важно, что молодое поколение «Юности» продолжает традиции легендарного клуба, давшего путевку в жизнь многим звездам хоккея и ставшего настоящей школой жизни для тысяч мальчишек», – отметил глава государства.

Также Президент адресовал самые теплые слова благодарности за красивую и упорную борьбу соперникам «Юности» – хоккейному клубу «Витебск», отметив, что преданность игроков родной команде, сплоченность и прогресс впечатляют. Белорусский лидер убежден – главные победы у них еще впереди. Спор за трофей растянулся на максимально возможные семь встреч. Причем будущий победитель по ходу серии уступал – 1:3. Однако проявил себя с лучшей стороны. Не имея права на ошибку, подопечные Сергея Стася выиграли – 4:3. В седьмом поединке долгое время держался ничейный счет. Хозяева площадки мощно провели второй период, сумев поразить цель четырежды. Итоговый результат – 5:2. «Юность» завоевала Кубок Президента в 11-й раз в истории, оформив требл. Минчане в нынешнем сезоне выиграли национальный кубок, гладкий чемпионат и завоевали золотые медали.