Министр спорта и туризма о ЧБ по гребле на байдарках и каноэ: мы видим, в какой форме они подошли к Олимпийским играм

В программе первого соревновательного дня значились четыре финала. Заезд на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке у женщин выдался поистине звездным. В плотной силовой борьбе пальма первенства досталась двукратному призеру Олимпийских игр Ольге Худенко, серебро у ее подруги по команде Марины Литвинчук, замкнула тройку сильнейших чемпионка мира Ольга Свита.

Ольга Худенко, ч емпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: Любой старт для нас – это, как говорится, праздник в нынешней ситуации в мире. Естественно, я настраиваюсь на каждый старт максимально. Так как это моя основная дисциплина, мне нужно было показать свой максимум сегодня, что, я надеюсь, у меня получилось. И я очень довольна своим результатом.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня мы видим, насколько подошли, в какой форме они к Олимпийским играм. И мы видим, что результаты наших спортсменов на этих соревнованиях, наверное, были бы на самом высоком уровне.

Мы сегодня очень много сделали в плане совершенствования учебно-материальной базы и здесь, в Заславле, и в областных центрах. И я сегодня не уверен, что многие государства могут похвастать такими базами для гребли на байдарках и каноэ, как сделано у нас в Республике Беларусь.