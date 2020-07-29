Почему троеборье часто сравнивают с биатлоном? Показываем, какие испытания проходят на Кубке Беларуси в Ратомке

Новости Беларуси. В Ратомке стартовал Кубок Беларуси памяти Льва Доватора. Сильнейшего на этом турнире выявляют представители троеборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревноваться в Ратомку приехали спортивные пары из трех областей: Минской, Гомельской и Могилевской. Состав на турнир подобрался сильный, ведь на кону не только медали, но и возможность отобраться на международные старты.

По традиции в первый день троеборья проходит манежная езда. Это очень техничный вид, все тонкости и нюансы которого могут отметить лишь самые преданные поклонники спорта и, конечно, судьи. А вот дальше в программе – более зрелищные и динамичные виды: кросс и конкур.

Виктор Малашко, генеральный директор РЦОП конного спорта и коневодства:

Троеборье – вообще очень интересный вид. Зачастую я сравниваю его с биатлоном: вроде бы и бег хороший, а стрельба подвела. То же самое и здесь: можно в манежной езде быть одним из лучших, а на пересеченной местности... У нас три вида: манежная езда – это выездка лошади, это прыжки, кросс, по пересеченной местности, когда лошадь преодолевает препятствия – из воды в воду, косогоры, по пересеченной местности, преодоление препятствий. Для того чтобы выиграть, лошадь должна быть талантливой во всех трех видах.

Елена Манулик, участница соревнований:

Мне больше всего нравится конкур, но сам кросс – это, конечно, море эмоций, переживаний, ночь не спишь, переживаешь. Вообще, три дня нет права на ошибки: если в какой-то день ты ошибешься, то тебя сразу же в турнирной таблице подвинут вниз.