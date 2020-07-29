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Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»

29 июля 2020 16:07
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Новости Беларуси. Марина Литвинчук рассказала о том, как начиналась ее спортивная карьера, а также о развитии гребли в Беларуси.

«Идем целенаправленно к Играм в Токио»

Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»-1

Марина Литвинчук, многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:
Идем целенаправленно к Играм в Токио, которые, дай бог, состоятся, целенаправленно готовимся к ним. Из-за травмы мне пришлось пропустить самый основной период нашей подготовки – это силу гребка, поэтому еще поработаем над этим моментом. Работаем, целый год впереди. Я думаю, что силовая подготовка у нас будет так, как было.

Помню первый день, когда я пришла на греблю. Просто села в лодку и поехала

Как сейчас, помню первый день, когда я пришла на греблю. Сев в лодку, я даже не перевернулась. Папа и мама разговаривали на берегу с тренером, а я села в лодку и поехала – без жилета, без ничего – в Петрикове на Припяти. И просто поехала.

Ехала девочка Женя Бобрус, это дочь тренера, с ребятами. Говорит: «Папа, куда ты ее отпустил? Без жилета! Куда она поехала?» Я проехала метров 30. Он вдоль берега бежал: «Так, всё, стой!» У меня началось это волнение. «Положи весло на воду». – «Как положить?». Я уже просто гребла. Казалось, столько всего было сказано, чтобы подъехать, и я подъехала. В душе осталось это впечатление.

Затем я приехала в Гомель на тренировку, нас уже взяли, чтобы тренироваться. Виктор Аникеевич Байков взял меня к себе в группу.

«Сейчас для спорта делается очень много»

Чтобы «завоевать» хорошую лодку хорошей фирмы, весло – хорошо, если тебе через пятое поколение передалось это весло, допустим, от той же Бондаренко или от Анны Пучковой-Арешко.

Сейчас для спорта делается очень много. В нашем виде спорта достаточно лодок и весел. Где-то спортсмены передают своим первым тренерам, деткам весла. Лодки достаются самые лучшие нашим спортсменам.

«Нам покупает государство и лодки, и весла. Национальная команда не обделена ничем»

Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»-4

Нам покупает государство и лодки, и весла. Национальная команда не обделена ничем – так же, как и экипажи, и одиночки. Есть всё. Сейчас прекрасный канал в Заславле, где мы сейчас выступаем. Сделан на очень высоком уровне.

О II Европейских играх: «Сделали всё на высшем уровне»

На II Европейских играх в 2019 году все европейцы были очень довольны, как встретил Заславль: своей инфраструктурой, расположением, питанием. Обо всем позаботился Республиканский центр олимпийской подготовки, Министерство спорта. Сделали всё на высшем уровне.

«Все соревнования у нас на высшем уровне»

Я очень довольна, что у нас есть такая подготовка, она очень ощущается, потому что все соревнования у нас на высшем уровне. У нас есть и лодки, и экипировка – мы всем оснащены. Поддержка государства – это и чествование после завоевания наград.

«Хотелось бы, чтобы еще больше деток занимались греблей»

Хотелось бы, чтобы еще больше деток занимались греблей. После II Европейских игр даже из Мозыря больше стало деток заниматься. Все хотят идти на греблю, потому что у нас для гребли сделано всё.

# Гребля # Марина Литвинчук # Фотофакт

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