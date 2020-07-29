Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»

Новости Беларуси. Марина Литвинчук рассказала о том, как начиналась ее спортивная карьера, а также о развитии гребли в Беларуси.

Марина Литвинчук, многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:

Идем целенаправленно к Играм в Токио, которые, дай бог, состоятся, целенаправленно готовимся к ним. Из-за травмы мне пришлось пропустить самый основной период нашей подготовки – это силу гребка, поэтому еще поработаем над этим моментом. Работаем, целый год впереди. Я думаю, что силовая подготовка у нас будет так, как было.

Помню первый день, когда я пришла на греблю. Просто села в лодку и поехала

Как сейчас, помню первый день, когда я пришла на греблю. Сев в лодку, я даже не перевернулась. Папа и мама разговаривали на берегу с тренером, а я села в лодку и поехала – без жилета, без ничего – в Петрикове на Припяти. И просто поехала.

Ехала девочка Женя Бобрус, это дочь тренера, с ребятами. Говорит: «Папа, куда ты ее отпустил? Без жилета! Куда она поехала?» Я проехала метров 30. Он вдоль берега бежал: «Так, всё, стой!» У меня началось это волнение. «Положи весло на воду». – «Как положить?». Я уже просто гребла. Казалось, столько всего было сказано, чтобы подъехать, и я подъехала. В душе осталось это впечатление.

Затем я приехала в Гомель на тренировку, нас уже взяли, чтобы тренироваться. Виктор Аникеевич Байков взял меня к себе в группу.

«Сейчас для спорта делается очень много»

Чтобы «завоевать» хорошую лодку хорошей фирмы, весло – хорошо, если тебе через пятое поколение передалось это весло, допустим, от той же Бондаренко или от Анны Пучковой-Арешко.

Сейчас для спорта делается очень много. В нашем виде спорта достаточно лодок и весел. Где-то спортсмены передают своим первым тренерам, деткам весла. Лодки достаются самые лучшие нашим спортсменам.

«Нам покупает государство и лодки, и весла. Национальная команда не обделена ничем»