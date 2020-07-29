«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. 29 июля атлеты разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пневматической винтовке у мужчин и у женщин, а также в микс-разряде пневматического пистолета.

Лидеры команды вновь подтвердили звание лучших: у женщин победу отпраздновала Александра Дмитриева, у мужчин – Илья Чергейко. Кстати, для спортсмена это уже второе золото турнира.

Егор Олейник, главный судья соревнований: Здесь участвуют сильнейшие спортсмены. В принципе, эти соревнования у нас направлены на комплектование национальной команды, то есть из сильнейших выбрать самых сильнейших спортсменов.

Владимир Чернов, серебряный призер чемпионата Беларуси:

– Частично доволен и частично получилось. Был бы максимально доволен, если был бы на первом месте.

Конечно, перед собой ставятся какие-то определенные задачи. На данный момент – чтобы квалификационный результат был высоким, а в финале – это контроль эмоций.

– Получилось?

– Частично.