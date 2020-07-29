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«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе

29 июля 2020 22:07
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. 29 июля атлеты разыграли очередные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пневматической винтовке у мужчин и у женщин, а также в микс-разряде пневматического пистолета.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе-1

Лидеры команды вновь подтвердили звание лучших: у женщин победу отпраздновала Александра Дмитриева, у мужчин – Илья Чергейко. Кстати, для спортсмена это уже второе золото турнира.

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе-4

Егор Олейник, главный судья соревнований:
Здесь участвуют сильнейшие спортсмены. В принципе, эти соревнования у нас направлены на комплектование национальной команды, то есть из сильнейших выбрать самых сильнейших спортсменов.

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе-7

Владимир Чернов, серебряный призер чемпионата Беларуси:
– Частично доволен и частично получилось. Был бы максимально доволен, если был бы на первом месте.

Конечно, перед собой ставятся какие-то определенные задачи. На данный момент – чтобы квалификационный результат был высоким, а в финале – это контроль эмоций.

– Получилось?

– Частично.

«Соревнования направлены на комплектование национальной команды». Итоги второго дня ЧБ по пулевой стрельбе-10

Соревнования продолжатся 30 июля. В расписании два финала: в женских малокалиберной винтовке и пистолете. Всего же за пять дней чемпионата более 150 участников разыграют 12 комплектов наград.

# Стрельба # Егор Олейник # Владимир Чернов # Фотофакт

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