Прямой эфир

Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать

29 июля 2020 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейная предсезонка в самом разгаре. Ряд товарищеских встреч был сыгран командами экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать-1

На столичном льду хоккеисты из молодечненского «Динамо» играли против «Бреста». «Зубры», будучи в большинстве, забросили первыми, однако во втором периоде вели уже подопечные Константина Кольцова. В финальной трети, несмотря на размен шайбами, последнее слово осталось за хоккеистами из Молодечно. Итоговый счет – 4:2, победа «Динамо».

Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать-4

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Брест»:
Неплохой быстрый хоккей для лета. Да, множество ошибок и мы ошибались, и противник ошибался. Но они свои моменты реализовали. Мы, конечно, могли больше реализовать. Равная игра и статистика равная, все равное, но даже мы по владению шайбой побольше, конечно, но могли реализовать больше.

Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать-7

Константин Кольцов, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:
Хорошая игра, хороший соперник сегодня был. Дали нам такой бой, скажем так. Немножко экспериментальный состав был у нас сегодня: очень много молодежи, дали возможность им поиграть. Ну, игрой доволен, опять же, есть над чем работать.

Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать-10

В расписании игрового дня значились еще три матча. Отметим упорное соперничество «Авиатора» и сборной U18, которое завершилось лишь в овертайме.

# Хоккей Беларуси # Андрей Ковалев # Константин Кольцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»
29 июля 2020 16:07

Марина Литвинчук: «Все соревнования у нас на высшем уровне»

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра
28 июля 2020 20:41

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня
28 июля 2020 20:38

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня