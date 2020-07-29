Главный тренер «Динамо-Молодечно» о победе над «Брестом»: игрой доволен, опять же, есть над чем работать

Новости Беларуси. Хоккейная предсезонка в самом разгаре. Ряд товарищеских встреч был сыгран командами экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На столичном льду хоккеисты из молодечненского «Динамо» играли против «Бреста». «Зубры», будучи в большинстве, забросили первыми, однако во втором периоде вели уже подопечные Константина Кольцова. В финальной трети, несмотря на размен шайбами, последнее слово осталось за хоккеистами из Молодечно. Итоговый счет – 4:2, победа «Динамо».

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Брест»:

Неплохой быстрый хоккей для лета. Да, множество ошибок – и мы ошибались, и противник ошибался. Но они свои моменты реализовали. Мы, конечно, могли больше реализовать. Равная игра и статистика равная, все равное, но даже мы по владению шайбой побольше, конечно, но могли реализовать больше.

Константин Кольцов, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:

Хорошая игра, хороший соперник сегодня был. Дали нам такой бой, скажем так. Немножко экспериментальный состав был у нас сегодня: очень много молодежи, дали возможность им поиграть. Ну, игрой доволен, опять же, есть над чем работать.