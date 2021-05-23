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Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»

23 мая 2021 18:39
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Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Скажите, откуда вы черпаете мотивацию?

Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:
Это даже не мотивация, когда пандемия началась, мы все-таки приняли решение об организации футбольных матчей в чемпионате Республики Беларусь. Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим чиновники. Все заместители мои и мы играем уже больше года.

Юлия Силипицкая:
А если дождь?

Сергей Ковальчук:
Тоже играем, независимо от этого.

Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»-4

Юлия Силипицкая:
А можно вопрос про хоккей?

Сергей Ковальчук:
Наверное, для меня самый яркий чемпионат, который у нас проходил, потому что  у нас, мне кажется, получился и для зрителя хороший, и для  функционеров хороший, и для хоккеистов хороший. Был на оргкомитете финальном, когда Третьяк сказал, что ничего подобного, сколько он хоккеистом был, функционером, не видел. У нас команда специалистов хороших в стране, способных любое мероприятие провести на очень высоком уровне.

Юлия Силипицкая:
Теперь на футбол?

Сергей Ковальчук:
Да.

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Кто из игроков больше всего похож на Эрика Кантону?

Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»-7

Юлия Силипицкая:
Вергейчик загадал загадку: кто из игроков больше всего похож на Эрика Кантону? Слушайте, не могу понять. Вергейчик сказал отгадку. Не удивляйтесь, это Базанов. Хотя я так не считаю.

Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»-10

Юрий Вергейчик:
Храните, это осталось от моей тренерской карьеры, я очень ценю и люблю его.

Юлия Силипицкая:
Тренерская карьера – это хорошо. Скажите, где наш белорусский футбол? Куда он делся, он как «Титаник»?

Юрий Вергейчик:
Потерпите чуть-чуть, все будет хорошо.

Юлия Силипицкая:
Кто сильнее: футболист или легкоатлет?

Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»-13

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Тут однозначно не скажешь, потому что мы играем больше для удовольствия.

Юлия Силипицкая:
Призеры на Олимпийских играх, легкая атлетика всегда медальная.

Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»-16

Александр Бут-Гусаим:
Конечно, есть у нас талантливые спортсмены. Мы верим. Могут побороться за самые высокие места, поэтому осталось недолго ждать, скоро увидим.

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение» – подробнее здесь

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Юрий Вергейчик # Александр Бут-Гусаим # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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