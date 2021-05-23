Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»

Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Скажите, откуда вы черпаете мотивацию?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:

Это даже не мотивация, когда пандемия началась, мы все-таки приняли решение об организации футбольных матчей в чемпионате Республики Беларусь. Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим чиновники. Все заместители мои и мы играем уже больше года. Юлия Силипицкая:

А если дождь? Сергей Ковальчук:

Тоже играем, независимо от этого.

Юлия Силипицкая:

А можно вопрос про хоккей? Сергей Ковальчук:

Наверное, для меня самый яркий чемпионат, который у нас проходил, потому что у нас, мне кажется, получился и для зрителя хороший, и для функционеров хороший, и для хоккеистов хороший. Был на оргкомитете финальном, когда Третьяк сказал, что ничего подобного, сколько он хоккеистом был, функционером, не видел. У нас команда специалистов хороших в стране, способных любое мероприятие провести на очень высоком уровне. Юлия Силипицкая:

Теперь на футбол? Сергей Ковальчук:

Да. Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Кто из игроков больше всего похож на Эрика Кантону?

Юлия Силипицкая:

Вергейчик загадал загадку: кто из игроков больше всего похож на Эрика Кантону? Слушайте, не могу понять. Вергейчик сказал отгадку. Не удивляйтесь, это Базанов. Хотя я так не считаю.

Юрий Вергейчик:

Храните, это осталось от моей тренерской карьеры, я очень ценю и люблю его. Юлия Силипицкая:

Тренерская карьера – это хорошо. Скажите, где наш белорусский футбол? Куда он делся, он как «Титаник»? Юрий Вергейчик:

Потерпите чуть-чуть, все будет хорошо. Юлия Силипицкая:

Кто сильнее: футболист или легкоатлет?

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:

Тут однозначно не скажешь, потому что мы играем больше для удовольствия. Юлия Силипицкая:

Призеры на Олимпийских играх, легкая атлетика всегда медальная.