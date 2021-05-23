Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим»
Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Скажите, откуда вы черпаете мотивацию?
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:
Это даже не мотивация, когда пандемия началась, мы все-таки приняли решение об организации футбольных матчей в чемпионате Республики Беларусь. Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим чиновники. Все заместители мои и мы играем уже больше года.
Юлия Силипицкая:
А если дождь?
Сергей Ковальчук:
Тоже играем, независимо от этого.
Юлия Силипицкая:
А можно вопрос про хоккей?
Сергей Ковальчук:
Наверное, для меня самый яркий чемпионат, который у нас проходил, потому что у нас, мне кажется, получился и для зрителя хороший, и для функционеров хороший, и для хоккеистов хороший. Был на оргкомитете финальном, когда Третьяк сказал, что ничего подобного, сколько он хоккеистом был, функционером, не видел. У нас команда специалистов хороших в стране, способных любое мероприятие провести на очень высоком уровне.
Юлия Силипицкая:
Теперь на футбол?
Сергей Ковальчук:
Да.
Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Кто из игроков больше всего похож на Эрика Кантону?
Юлия Силипицкая:
Вергейчик загадал загадку: кто из игроков больше всего похож на Эрика Кантону? Слушайте, не могу понять. Вергейчик сказал отгадку. Не удивляйтесь, это Базанов. Хотя я так не считаю.
Юрий Вергейчик:
Храните, это осталось от моей тренерской карьеры, я очень ценю и люблю его.
Юлия Силипицкая:
Тренерская карьера – это хорошо. Скажите, где наш белорусский футбол? Куда он делся, он как «Титаник»?
Юрий Вергейчик:
Потерпите чуть-чуть, все будет хорошо.
Юлия Силипицкая:
Кто сильнее: футболист или легкоатлет?
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Государственного учреждения «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Тут однозначно не скажешь, потому что мы играем больше для удовольствия.
Юлия Силипицкая:
Призеры на Олимпийских играх, легкая атлетика всегда медальная.
Александр Бут-Гусаим:
Конечно, есть у нас талантливые спортсмены. Мы верим. Могут побороться за самые высокие места, поэтому осталось недолго ждать, скоро увидим.
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