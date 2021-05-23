«Помню, когда он был нападающим, забивал хорошо». Владимир Базанов о Георгии Кондратьеве
Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Какие мысли посещают: насущные или полностью отрешаетесь?
Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Когда играешь, вообще ничего не видишь и не слышишь. Главное – отдать пас или, наоборот, забрать мяч и отдать пас, забить гол.
Юлия Силипицкая:
У вас сегодня больше голов, чем в национальной команде. Кондратьев. Вы ему доверяете?
Владимир Базанов:
Конечно, да. Опытный человек, он прошел и молодежную сборную, работал с национальной сборной. Поэтому мы с ним так сейчас договорились, что две игры он готовит сейчас и играет, а дальше будем смотреть. Изменения нужны, вы сами видите 8:0. Всего лишь восемь фолов, ни одной карточки, ничего, нашлась какая-то причина. Поэтому он сейчас разбирается, думает. Вызвали 23 футболиста, будем смотреть. Я еще помню, когда он был нападающим в «Динамо-Минск», 11-й номер, когда он забивал хорошо, поэтому я думаю, что будет все хорошо.
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