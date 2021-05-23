Рене Фазель о ЧМ по хоккею – 2021: «Если бы мы поехали в Минск с чемпионатом мира, ситуация могла бы успокоиться»

Новости Беларуси. Спорт или политика? Ответ очевиден. Это утверждение сегодня смело адресуем нынешнему чемпионату мира по хоккею, который стартовал в Риге. Правда, праздника на улицах города вовсе не чувствуется. Болельщики из-за рубежа не приехали из-за пандемии, не организовано ни одной фан-зоны и для местных жителей. Такой вот хоккей без эмоций. Они разве что у экранов телевизоров. Мировое хоккейное первенство изначально должны были совместно принять Минск и Рига, однако Международная федерация хоккея решила иначе, лишив любителей этого вида спорта настоящего праздника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В пятницу, 21 мая, сборная Беларуси провела первый матч на групповом этапе чемпионата мира. Наша команда играла против Словакии. За шесть минут до конца третьего периода подопечные Михаила Захарова уступали (0:4), но смогли отыграть две шайбы. Для полноценного камбэка национальной сборной немного не хватило удачи. В субботу у белорусов было время поработать над ошибками. И уже сегодня, 23 мая, под сводами арены в Риге играл наш национальный гимн. Белорусы впервые за историю выступления на чемпионатах мира обыграли Швецию. Автором единственной шайбы стал нападающий «Гомеля» Герман Нестеров, «сухарь» на счету Дэнни Тэйлора. Итоговый счет – 1:0. 24 мая нашей команде предстоит сыграть против Чехии. Начало в 20:15.

Впервые за два года любители хоккея получили возможность увидеть один из главных турниров в этом виде спорта. В пятницу в столице Латвии начался 84-й по счету чемпионат мира. Но его смело можно назвать не только самым странным в истории, но и одним из самых скандальных. Тому есть целый ряд причин. В том числе и неспортивных. В конце 2019 года мир столкнулся с проблемой коронавируса. Международная федерация хоккея до последнего пыталась сохранить турнир, запланированный на май 2020, но в итоге решила не рисковать и отменила его. В 2021-м странами хозяйками должны были быть Беларусь и Латвия. Притом что за это время коронавирус никуда не делся, а в Латвии и вовсе до 7 апреля этого года была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией. Но отменить турнир два раза подряд – сомнительное решение с финансовой и репутационной точек зрения.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

Нет, я этого не допускаю. Есть такое сильное решение о проведении мирового хоккейного первенства.

Страсть без границ. Под этим девизом должен был пройти совместный чемпионат в Минске и в Риге. В 2017-м наши страны с минимальным перевесом выиграли у Финляндии право проведения чемпионата. Основной акцент был сделан на многочисленных хоккейных болельщиках. Это регулярно видно на матчах КХЛ между минским и рижским «Динамо».

Нил Ушаков, экс-мэр Риги:

Я искренне верю в Европу без границ и со страстью. Было бы фантастическим опытом показать, что Европа – это прежде всего объединение одной страстью, а не разделение границами.

Эти слова четыре года назад произнес тогдашний мэр Риги Нил Ушаков. Но в 2021 от них не осталось и следа. С середины 2017-го тогда еще партнеры начали готовиться к турниру. Причем Беларуси нужно было сделать не так много. Из главного – обновить медиакуб на «Минск-Арене». А вот латвийцы не могли себе позволить расслабится. В модернизации нуждались спортивные объекты и инфраструктура. Первое – «Арена Рига»: необходимо было сделать две раздевалки и обустроить рабочие места для журналистов. Но это была малая из бед.

Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии:

Самый главный вопрос, который перед нами стоит, – построить тренировочный каток. Который – мы уже договорились с правительством – будет строить государство на территории стадиона «Даугава». Этот тренировочный каток будет закончен в январе 2021 года.

Сентябрь 2020-го. Премьер-министр Латвии объявляет, что страна не станет проводить турнир вместе с Беларусью. Финны поддакивают и заявляют о бойкоте. Президент Международной федерации Рене Фазель приезжает в Минск, чтобы самому посмотреть, как обстоят дела в Беларуси:

Рене Фазель:

Первым вариантом остается проведение турнира в Минске и Риге в 2021 году на условиях, определенных IIHF. В настоящее время другие варианты не рассматриваются.

Эти слова Рене Фазель произнес в одном из первых интервью по возвращении из Минска. Дальше в игру вступили спонсоры, отказавшиеся финансировать турнир, если он останется в Беларуси. И Международная федерация дрогнула, причем даже не скрывала истинных причин переноса чемпионата мира в Латвию.

Рене Фазель:

Я знал, что такие северные страны, как Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция, подвергаются политическому давлению, что, на мой взгляд, очень плохо. А вот что окончательно перевернуло все дело, так это спонсоры. Если в конце спонсор приходит и говорит: «Если вы поедете в Беларусь, мы не будем участвовать».

Таким образом, Латвия стала единоличной страной – хозяйкой чемпионата мира. При, казалось бы, победе Риге приходится все вывозить самой. Матчи проходят на двух площадках: «Арене Рига» и Олимпийском спортивном центре. Том самом, который изначально планировали как тренировочную базу и должны были сдать в январе 2021-го. Но даже за месяц до старта чемпионата второй стадион не ввели в эксплуатацию, а проблемы признал и сам президент Федерации хоккея Латвии:

Айгарс Калвитис:

Нас беспокоит ситуация вокруг «Даугавы», потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лед. Нам каждую неделю обещают, что лед вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию. За 10 дней до старта турнира глава оргкомитета ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис стал говорить о плане «Б» касательно арены, но латвийцы все же успели.

Еще одна особенность турнира в этом году – пустые трибуны из-за COVID-ограничений. Несложно посчитать, сколько денег выручила Латвия от продажи билетов. При этом о прямых убытках никто вслух не говорит. Сильные мира сего, видимо, рассуждают так: обществу и жителям эта информация не нужна. Подумаешь, минус миллионы евро. Как и чем будет закрыта черная дыра, непонятно. Но это не наша история, в экономические дела Латвии мы не лезем. Примерно та же история и с фан-зонами. В первый день соревнований местная команда подарила своим болельщикам классный повод для праздника – сенсационно обыграла Канаду со счетом 2:0. Но даже это легендарное событие латвийцы массово отметить не смогли. Часть людей пришла к «Арене Рига», чтобы поздравить команду, а теперь за это может нарваться на штрафы. Гита Гжибовска, представитель Госполиции Латвии:

Столпотворение, которое возникло у стадиона, будет оцениваться согласно имеющимся видеозаписям, поэтому не исключено, что отдельные персоны могут быть привлечены к ответственности за нарушения эпидемиологической безопасности, которые продолжают действовать, несмотря на турнир. Во все дни проведения чемпионата в Латвии будет усилен полицейский контроль. Нарушения будут фиксироваться, штраф за скопление людей предусмотрен в размере от 10 до 2 тысяч евро.

О том, чтобы в Ригу приехали фанаты из других стран, речи не идет. И, несмотря на запрет посещения, на первом матче Латвии на арене оказались президент местной Федерации хоккея с сыном, президент Латвийского олимпийского комитета, а также известные в прошлом игроки, а ныне тренеры Сандис Озолиньш и Олег Сорокин, которые были без масок. А главе МИД Латвии пришлось даже оправдываться в Twitter о присутствии на матче. Чемпионат мира только начался, а уже подарил несколько сенсаций. В том числе и признание Фазеля в ошибке переноса турнира.