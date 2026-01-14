Белорусско-российская «двойка» – в чём важность и уникальность Союзного государства

Именно в этом и сегодня наша союзная сила. Давайте посмотрим на сам механизм сотрудничества Беларуси с российскими субъектами, а здесь полный спектр от торгово-экономического и научно-технического до гуманитарного и культурного взаимодействия. И вот все это регулирует более 80 соглашений. Такого у Минска нет ни с одним другим государством. Кроме того, заключено без малого полтысячи договоров между нашей столицей, белорусскими областями и регионами России. Итак, торговля или шире – экономика – главный союзный двигатель. Здесь белорусское присутствие широко на столько, на сколько велика сама Россия: от Калининграда до Владивостока. Но на уровне федеральных округов ведущие позиции занимают Центральный, Уральский, Приволжский и Северо-Западный. А среди регионов в топе Москва, Санкт-Петербург, окрестные области, а также Тюменская, Смоленская, Брянская, Свердловская, плюс Республика Татарстан и Пермский край.

«Узелки на память» – так в 90-е называли постепенно восстановленные экономические связи от Бреста до Владивостока, вмиг разорванные с распадом Советского союза. Именно с этой кропотливой работы на огромном пространстве и начиналось наше Союзное государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря о самом формате белорусско-российской торговли (и это, действительно, важная иллюстрация глубины союзной экономики), большинство наших предприятий на необъятном рынке давно ушли от простых продаж, делая ставку на создание совместных сборочных производств и дилерских центров по полному обслуживанию нашей техники в регионах России. Иными словами, «высший экономический пилотаж».

Продолжая метафору про «высший пилотаж» добавим, что держать «крейсерскую скорость» союзной экономике в условиях «санкционной турбулентности» удается благодаря курсу на импортозамещение, технологический суверенитет и тесную промышленную кооперацию. И это тоже работает в белорусско-российской региональной плоскости. Так, например, минский автозавод и КАМАЗ в Татарстане сделали ставку на унификацию компонентов, что повышает ставки обоих брендов на союзном рынке. Ну а трамвай «Минин», в названии которого «зашифрованы» два города Союзного государства – Минск и Нижний Новгород – еще один отличный пример межрегиональной промышленной кооперации. В формате «экономической синергии» с российскими субъектами работают многие наши индустриальные флагманы – такие как «Горизонт», Минский подшипниковый завод, холдинг БелОМО, Белкоммунмаш и многие другие.

И вот результат – около 60 миллиардов долларов в эквиваленте – такой высокой планки в минувшем году достигла совместная торговля товарами и услугами. А в ее основе, в первую очередь, миллионы региональных связей. И это тот формат работы Союзного государства Беларуси и России, который можно и нужно масштабировать и на отношения Минска с другими государствами. Например, огромным Китаем – об этом немало говорилось. Ну или вспомним форумы регионов Беларуси и Узбекистана.

Но, так или иначе, в основе союзного успеха, успеха на фоне и вопреки беспрецедентного внешнего давления, вызовов и угроз – это все же политическая воля двух лидеров, которые постоянно держат руку на пульсе Союзного государства. Подтверждение тому регулярность переговоров и встреч (как в двухстороннем формате, так и на международных площадках), а также тональность и максимальная предметная повестка диалога Александра Лукашенко и Владимира Путина.

И давайте вспомним, что об уникальном формате белорусско-российской «двойки» в контексте нынешних мировых обстоятельств сказал наш Президент на недавнем заседании Всебелорусского народного собрания.