Военная авиация Беларуси продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки

Нынешние мировые и региональные обстоятельства диктуют Беларуси с ее особенным геополитическим положением простое, но важное правило: быть готовым к любому развитию событий. Вопрос номер один: безопасность государства – на земле и в воздухе.

В 2026 году отечественная военная авиация продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От освоения новейших истребителей до внедрения уникальных систем ПВО – наши пилоты и расчеты встречают новый учебный год во всеоружии.