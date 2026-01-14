Военная авиация Беларуси продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки
Нынешние мировые и региональные обстоятельства диктуют Беларуси с ее особенным геополитическим положением простое, но важное правило: быть готовым к любому развитию событий. Вопрос номер один: безопасность государства – на земле и в воздухе.
В 2026 году отечественная военная авиация продолжает масштабную программу модернизации и интенсивной боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От освоения новейших истребителей до внедрения уникальных систем ПВО – наши пилоты и расчеты встречают новый учебный год во всеоружии.
О том, как тренируются асы и чем пополнятся ангары в этом году – репортаж Даниила Дроботова.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Январь для белорусских летчиков ежегодно начинается с командирских полетов. Это не просто традиция, а экзамен для высшего офицерского состава. Главное – задать верный темп всей боевой подготовке, детально разобрать тактические приемы и гарантировать слаженность действий при выполнении задач любой сложности.
В небе – вся мощь белорусской авиации: от транспортных самолетов Ан-26 до ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35М. Командирские полеты позволяют отточить навыки воздушного боя и перехвата скоростных целей. За действиями старших офицеров внимательно наблюдают молодые пилоты – для них это мастер-класс по управлению техникой на предельных режимах и использованию современного бортового вооружения.
Летчик-оператор:
Перенимаю опыт. Когда смотришь в дальнейшем, когда уже непосредственно сядешь и ты попытаешься сам взлететь, ты проектируешь в голове, что у тебя происходит, когда ты отклоняешь ручку, насколько должен наклониться вертолет и как непосредственно происходит сам взлет, насколько правильно я потом его буду делать.
Подробности в видео.