В самом деле раритетный. Что подарил Юрию Вергейчику его тренер?
Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Можно я буду сегодня вашим судьей?
Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Пожалуйста, доверяю вам очень ценный подарок, который мне когда-то Анатолий Иванович Боговик сделал, который тренировал меня, когда здесь было «Динамо», который играл в минском «Динамо», был в киевском «Динамо» чемпионом.
Юлия Силипицкая:
Он просто раритетный.
Юрий Вергейчик:
Да, раритетный. Вот мы здесь работаем с этим свистком совместно, планируем много чего сделать с солигорским «Шахтером».
Юлия Силипицкая:
Что самое максимальное вы сделали в солигорском «Шахтере» этим свистком?
Юрий Вергейчик:
Чемпионами стали.
Юлия Силипицкая:
Команды семь на семь, и этот потрясающий интереснейший матч начинается. Я болею за красивый футбол.
Министр спорта и туризма: «Мы начали сами, чтобы нам не сказали, что мы футболистов отправили играть в футбол, а сами в кабинете сидим» – подробнее здесь.