«Сила у него медвежья, но глаза лисьи»: Александр Медведь о спорте, допинге и вере в Бога

Сегодня сам Александр Медведь, его родные, друзья и поклонники отмечают 80-летний юбилей прославленного борца вольного стиля, тренера и преподавателя. А накануне Александр Васильевич нашел время для поединка не на борцовском ковре (слава Богу), а на зеленом сукне. Интервью за игрой в бильярд предлагаем вашему вниманию.

У вас крепкое рукопожатие!

Александр Медведь:

Был у меня в Египте случай. Садат мне руку протянул. Я как сжал! О как закричит! Охранники на меня набросились, я стряхнул их. Он засмеялся. Я говорю: «Пардон, пардон».

Не зря же вы в Токио, когда пытались вам измерить силу, ломали силомеры.

Александр Медведь:

Да, было. У меня кисть очень сильная, я ломал их все.

Но однажды вам палец сломали. По-моему, в Мехико была история, когда вам борец выбил палец.

Александр Медведь:

Здесь же мысль работает: пойдешь к доктору, могут снять. И я у него на глазах взял и вставил палец на место. Его затрясло, а не меня. Я говорю: «Ok, продолжим схватку». Тогда он сам поднял руку и снялся до конца.

Способ заложить победу изначально. А можно я тоже сделаю небольшой сюрприз вам, чтобы вас расположить к себе во время игры на бильярде? У вас же день рождения, поэтому без цветов мы никак обойтись не можем. Я вас хочу поздравить с днем рождения, Александр Васильевич.

Александр Медведь:

Спасибо.

Давайте букет поставим, он у нас здесь будет стоять как символ праздничного интервью. Давайте начнем.

Скажите, вам приходилось в жизни кому-то поддаваться?

Александр Медведь:

Нет, не поддавался.

Кроме бильярда, какие физические нагрузки еще себе позволяете?

Александр Медведь:

Я хожу на охоту.

В 79 лет? Уже почти в 80?

Александр Медведь:

Правда, со стульчиком. Бывает, и на утку, бывает, на копытное.

Не жалко вам стрелять зверушек?

Александр Медведь:

В последнее время жалко. Вы знаете, я пропускал. Лосиха вышла, я ее пропустил. Охотники, которые организовывали, говорят: «Ну, молодец!» По молодости я был более жестким. А сейчас сентиментальным стал.

Вы бильярдом занимаетесь, плаваете немножко.

Александр Медведь:

Да, плаваю три раза в неделю.

Гимнастикой пытались заниматься, не дали вам, сказали, что слишком велик. Гандбол, футбол, метание молота, а остановились на борьбе…

Александр Медведь:

Может быть, я рожден был для борьбы. Вы знаете, сейчас клипы хорошие есть, медведи борются. Может быть, это судьба все-таки? Я с таким удовольствием выхожу на ковер, я просто играю с ними. Они говорят: «Сила у него медвежья, но глаза лисьи». Я получал большое удовольствие. На протяжении 15 лет не сходить с ковра – это не каждый может. Сейчас в тройку попадают и радуются. А раньше в тройку попал – больше не поедешь. Так что приходилось все время совершенствоваться.

Вы борьбу выбрали. А Беларуси что выбрать? Какой вид спорта у Беларуси должен быть главным? У нас и теннисисты есть, и хоккей.

Александр Медведь:

У нас традиции сложились очень хорошие в борьбе. Девчонок открыли мы, когда я был председателем Федерации. Теперь жалею, что поздно открыл. Японцы раньше открыли, а мы на 10 лет позже.

То есть бороться надо, в любом виде спорта. Президент недавно проводил собрание Национального олимпийского комитета (и вы там тоже были) критиковал футболистов, хоккеистов. Как вы к хоккею и футболу белорусскому относитесь?

Александр Медведь:

Хоккей спорту не помеха. Пускай занимаются.

Следующие большие соревнования – Европейские олимпийские игры, которые будут в Беларуси в 2019 году. Почему Беларуси доверили проводить такое большое соревнование, как думаете?

Александр Медведь:

Потому что мы выполняем долг, на высшем уровне проводим все мероприятия. Это ценится.

Кроме вольной борьбы, какая вам борьба нравится?

Александр Медведь:

Я занимался и самбо, и греко-римской борьбой, но она мне не понравилась.

А сумо вам не нравится?

Александр Медведь:

Это только для японцев, они сами маленькие, любят толстяков.

Я почему спросил, потому что борцы сумо толстые. Скажите, мужчина может позволить себе животик?

Александр Медведь:

Я считаю, что мужчина должен быть всегда поджарый. Сколько уже времени прошло, у меня вес так и остался 120 кг. Я слежу за этим.

У вас какая-то диета?

Александр Медведь:

Утром ем творог со сметаной, кофе, чай. И все. Мясо – по желанию. Хочется – поем.

Откуда сила тогда у борца?

Александр Медведь:

А когда я тренировался, мы обязательно кушали отбивные и мед.

А кофе вам можно?

Александр Медведь:

Я чашку кофе выпиваю с молоком.

А рюмку выпиваете или нет?

Александр Медведь:

Могу. Я люблю виски со льдом.

Александр Медведь:

Алкоголь считают допингом. Спортсменам нельзя было алкоголь употреблять, когда вы боролись или можно было в какие-то периоды?

Александр Медведь:

Нет, нельзя.

А ведь все равно какие-то стимуляторы у спортсменов были всегда.

Александр Медведь:

Вы знаете, я даже не знал такого слова – стимулятор. Или я такой тупой был.

То есть допинга не было?

Александр Медведь:

Был шоколад, который космонавтам давали, и был мед, пыльца из Литвы. Я помню, в Толедо переборщил этого меда. А там было жарко на улице. Я ложки 3 выпил, потом пришел к доктору, говорю: «Меня в пот бросает. Наверное, простыл». Врач спросил: «А что ты ел?» Я говорю: «Мед». «Тогда спи спокойно», – сказал доктор. Орехи, мед – вот, что ел.

Как вы думаете, сейчас эти антидопинговые расследования – это проблема назрела или политические заказы?

Александр Медведь:

Мне кажется, это политическое заказы. Все против Советского Союза, против России. Посмотрите, американцев не снимают, немцев – тоже никого. Белорусов снимают, болгар, а в основном россиян.

Вы почетный гражданин города Минска. Что бы вы хотели изменить в Минске, и чего ни в коем случае менять нельзя?

Александр Медведь:

Менять ничего не надо. Город все время хорошеет и хорошеет. На моих глазах все это строили, та же библиотека, те же спортивные сооружения. Это колоссально, это остается на века.

Иногда говорят: «Зачем понастроили? Строят эти спортивные дворцы. Лучше бы деньги поделили, раздали людям».

Александр Медведь:

Деньги раздали и что? А это же в веках остается, для будущего поколения. Я считаю, это очень здорово. Ты что даже в районах… Я в Березе сейчас был, там прекрасный ледовый центр. Занимается очень много детишек. И борьба там есть. Это очень здорово. Я считаю, что это для будущего нации. А нация чтобы была, она должна быть сильной и мощной, тогда она сохранится.

Минск вам нравится. Какие еще города нравятся?

Александр Медведь:

Белая Церковь, где я родился, городишко небольшой, там шинный комбинат, там парк «Александрия».

Вы за событиями в Украине следите, переживайте по поводу того, что происходит в Украине?

Александр Медведь:

Конечно. Я был в том году. Я раз в году, когда здоровье было, обязательно приезжал на кладбище.

А вот эти события – Луганск?

Александр Медведь:

Непонятны эти события. Там же Львов недалеко, но Белая Церковь нормально.

Белорусов любят в Украине?

Александр Медведь:

Любят. Тем, кто приезжает во Львов, говорят: «Ты кто? Белорус? Ай, брат».

Это потому что Беларусь заняла позицию посредника? Минские соглашения? Поэтому?

Александр Медведь:

Это тоже играет большую роль.

У спортивных комментаторов есть такая терминология: эта команда трижды огорчила соперника. Вас огорчали в жизни?

Александр Медведь:

Один раз я поехал больной на чемпионат мира и стал вторым, но потом я собрался. Представляете, подряд выигрывать все чемпионаты?

Расстроились, огорчились?

Александр Медведь:

Конечно. Я потом поменял немножко тактику. У меня был травмирован голеностоп. Собрался тут же на следующий чемпионат и одержал победу. Борьба – это такой вид спорта, где надо думать. У нас есть прекрасная спортсменка Василиса Марзалюк, она не думает. Сейчас заняла второе место. Я над ней немножко работал, мне кажется, Олимпиаду она должна выиграть.

А по-белорусски говорите?

Александр Медведь:

Он же как украинский!

На ковре когда боролись, какие-то крепкие словечки вырывались?

Александр Медведь:

Нет, не успевали. На финале 1964 году я соперника положил за 26 секунд. Он говорит: «Как ты меня положил?» Я говорю: «В следующий раз встретимся».

А что это у вас за перстень?

Александр Медведь:

Это мне подарила ФИЛА, мой противник турок Ахмед подарил.

Вы православный?

Александр Медведь:

Да.

В советские времена в церковь не особо ходили. А перед боем?

Александр Медведь:

Когда уезжали на Олимпиаду, приходили в церковь. Батюшка говорил: «На Бога надейтесь, а сами не плошайте».

Молили Боженьку помочь выиграть?

Александр Медведь:

Я вижу, футболисты часто крестятся.

А вы обращались к высшим силам?

Александр Медведь:

Нет.

В Бога не верите?

Александр Медведь:

Верю.

Это сейчас пришло или раньше было?

Александр Медведь:

И раньше я верил, в церковь ходил, свечки ставил, дети у меня крещеные.

Жизнь на этом не останавливается, традиции продолжаем.

Борьба продолжается?

Александр Медведь:

Да, теперь борьба за здоровье. Дай Бог еще прожить немного, чтобы погулять на свадьбе у правнуков.

Еще раз поздравляем вас с днем рождения. Я желаю вам здоровья, чтобы мы с вами еще лет через 10 сыграли бильярд. Я постараюсь к этому времени научиться получше.

Александр Медведь:

Спасибо.