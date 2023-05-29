Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги – как изменилось положение белорусов?

В женском туре в топ-20 изменений не произошло. Арина Соболенко – по-прежнему вторая ракетка мира, а Виктория Азаренко – 18-я. Напомним, Соболенко по итогам «Ролан Гаррос» может возглавить мировой рейтинг. Для этого необходимо, чтобы Ига Швентек не прошла дальше стадии 1/4. Александра Саснович сейчас находится на 51-м месте. А вот Илья Ивашко смог подняться сразу на 13 позиций и в мировой классификации занимает 73-ю строчку.