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Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги – как изменилось положение белорусов?

29 мая 2023 20:36
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Международные теннисные ассоциации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги – как изменилось положение белорусов? -1

В женском туре в топ-20 изменений не произошло. Арина Соболенко – по-прежнему вторая ракетка мира, а Виктория Азаренко – 18-я. Напомним, Соболенко по итогам «Ролан Гаррос» может возглавить мировой рейтинг. Для этого необходимо, чтобы Ига Швентек не прошла дальше стадии 1/4. Александра Саснович сейчас находится на 51-м месте. А вот Илья Ивашко смог подняться сразу на 13 позиций и в мировой классификации занимает 73-ю строчку. 

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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