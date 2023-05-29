Юношеская сборная Беларуси по футболу завершила участие в турнире развития УЕФА-2023

Юношеская сборная Беларуси по футболу, составленная из ребят не старше 2007 года рождения, завершила участие в турнире развития УЕФА-2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, победную точку поставить не получилось. Подопечные Дмитрия Короткевича уступили сверстникам из Казахстана – 0:3. На старте же были добыты две виктории. Вначале пал Кыргызстан – 6:2, а затем и Россия – 3:1.

В женском розыгрыше международного турнира наши спортсменки заняли второе место. Они одержали победы над сверстницами из Кыргызстана – 4:0 и Узбекистана – 3:2. Но уступили россиянкам – 0:1.