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На «Кубке Будущего» разыграли трофеи в хоккее 3х3 – победа досталась российской команде

29 мая 2023 20:35
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Команды, принимающие участие в «Кубке Будущего», разыграли первый трофей соревнований. Коллективы Беларуси и России померились силами в турнире по хоккею в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На «Кубке Будущего» разыграли трофеи в хоккее 3х3 – победа досталась российской команде-1

Розыгрыш начинался со стадии полуфинала. В первом матче наша сборная, укомплектованная спортсменами до 20 лет, сыграла против российских сверстников из «красной» команды. Победитель определился только в серии буллитов, где сильнее были гости – 2:1. 

А вот «Беларусь 21» без шансов уступила «белому» составу россиян – 1:7. В итоге за бронзу сошлись два наших коллектива. И в этом дерби сильнее была дружина «Беларусь 21» – 5:3. А главный трофей выиграл «красный» состав молодежки России. 

# Хоккей # Фотофакт

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