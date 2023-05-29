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Соболенко и Шиманович прошли во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграют друг с другом

29 мая 2023 20:01
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Накануне во второй круг французского турнира «Большого шлема» вышли Арина Соболенко и Ирина Шиманович. Соболенко без особых проблем прошла украинку Марту Костюк, а Шиманович в трех партиях одолела Панну Удварди, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Соболенко и Шиманович прошли во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграют друг с другом-1

Отметим, для Ирины это первая победа в карьере над игроком из топ-100. К сожалению, во втором раунде белорусским теннисисткам предстоит сыграть друг против друга. А уже завтра, 29 мая, на «Ролан Гаррос» стартует Виктория Азаренко матчем против канадки Бьянки Андрееску. 

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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