Соболенко и Шиманович прошли во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграют друг с другом

Накануне во второй круг французского турнира «Большого шлема» вышли Арина Соболенко и Ирина Шиманович. Соболенко без особых проблем прошла украинку Марту Костюк, а Шиманович в трех партиях одолела Панну Удварди, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, для Ирины это первая победа в карьере над игроком из топ-100. К сожалению, во втором раунде белорусским теннисисткам предстоит сыграть друг против друга. А уже завтра, 29 мая, на «Ролан Гаррос» стартует Виктория Азаренко матчем против канадки Бьянки Андрееску.