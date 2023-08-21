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Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги

21 августа 2023 19:34
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Международные теннисные ассоциации в понедельник традиционно обновили рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги-1

В женском туре глобальных изменений не произошло. Ига Швентек – первая ракетка мира. Арина Соболенко – вторая. К сожалению, по итогам турнира в Цинциннати разрыв между теннисистками увеличился и теперь достигает 1209 очков. Но Арина продолжает возглавлять чемпионскую гонку.

В мировом рейтинге Виктория Азаренко сохранила 18-ю позицию. А вот Александра Саснович поднялась на 68-ю. В мужском топе Новак Джокович сократил отставание от лидера Карлоса Алькараса до 20 баллов. Наш Илья Ивашко занимает 99-е место.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Новак Джокович # Карлос Алькарас # Фотофакт

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