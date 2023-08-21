Международные теннисные ассоциации обновили рейтинги

В женском туре глобальных изменений не произошло. Ига Швентек – первая ракетка мира. Арина Соболенко – вторая. К сожалению, по итогам турнира в Цинциннати разрыв между теннисистками увеличился и теперь достигает 1209 очков. Но Арина продолжает возглавлять чемпионскую гонку.

В мировом рейтинге Виктория Азаренко сохранила 18-ю позицию. А вот Александра Саснович поднялась на 68-ю. В мужском топе Новак Джокович сократил отставание от лидера Карлоса Алькараса до 20 баллов. Наш Илья Ивашко занимает 99-е место.