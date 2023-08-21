«Мне было чему поучиться». Владимир Япринцев посетил юношеский турнир по самбо в Минске

В Минске завершился юношеский турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта Андрея Курлыпо. За медали традиционного старта боролись не только белорусы. Конкуренцию нашим парням и девушкам составили гости из России, Казахстана и Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А перед началом соревновательной программы для участников чемпионата состоялся тренировочный сбор. В рамках которого ребята смогли принять участие в мастер-классах от заслуженных мэтров самбо. И удовольствие от кэмпа получили все причастные.

Владимир Япринцев, член исполкома Международной федерации самбо:

Я получил огромное удовольствие от совместной тренировки, у нас это называется мастер-класс. Но неизвестно кто кому давал мастер-класс. Потому что так, как они задорно тренировались, кувыркались, как меня бросали и били об этот ковер, то, я скажу: мне было чему поучиться. По крайней мере непосредственности и желанию веселиться, а не быть угрюмым – этому я точно у них научился. На таких соревнованиях на 5, на 10 лет моложе становлюсь, это точно.

Сергей Тулупов, организатор соревнований:

Занятие борьбой – это всегда почетно для ребят. Формируется личность от борьбы, потому что в тесном, плотном контакте, по жизни ребята потом уже и дружат. Закалка и тренировка все равно пригодятся не только на ковре, но и жизни.