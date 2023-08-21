Очередной триумф пятиборца на Кубке Лёднева – белорус Илья Полозков завоевал золото

К последнему виду соревновательной программы, лазер-рану, Полозков подошел на лидирующей позиции. Именно он отправился на дистанцию первым. На пятки ему наступал оппонент из России – Егор Громадский. Лидеры держались рядом практического до самого финиша. Но меткая стрельба и отличный темп помогли белорусу обойти соперника и стать чемпионом.

Илья Полозков, чемпион финального этапа Кубка Леднева по современному пятиборью:

Честно говоря, подбегая к последней стрельбе, было ничего не понятно. Ее скрою: было немного боязно, что отстреляю плохо, и он убежит, и я не смогу его догнать. Тем более что, как мне показалось, он экономил силы первую часть дистанции, но оказалось – нет: в беге мы сейчас готовы сильнее. Очень рад, что подтянули физические кондиции – бег и плавание, для этого мы отказались от сборов в горах и остались работать с моим тренером Яценко Александром Сергеевичем. Который непосредственно здесь, под присмотром его, тренировки день за днем. Мучительно, но мы наконец-то свободны.