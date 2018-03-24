Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Тюмени

Новости Франции. Мартен Фуркад первым финишировал в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени.

Французский биатлонист один раз промахнулся, но легко смог сохранить за собой первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 9 секунд.

На втором месте норвежец Йоханнес Бё с одним промахом. Третьим к финишу пришёл итальянец Лукас Хофер, биатлонист успешно поразил все мишени.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников. Спортсмен допустил 3 промаха и занял 30 место. Антон Смольский на 45 позиции, Максим Воробей – на 50.

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален финишировал 32, допустив два промаха.

На неделе Фуркад выиграл Кубок мира и установил новый рекорд, обойдя Бьорндалена.