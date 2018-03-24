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Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Тюмени

24 марта 2018 13:57
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Новости Франции. Мартен Фуркад первым финишировал в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени.  

Французский биатлонист один раз промахнулся, но легко смог сохранить за собой первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты 9 секунд.  

На втором месте норвежец Йоханнес Бё с одним промахом. Третьим к финишу пришёл итальянец Лукас Хофер, биатлонист успешно поразил все мишени.  

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников. Спортсмен допустил 3 промаха и занял 30 место. Антон Смольский на 45 позиции, Максим Воробей – на 50.  

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален финишировал 32, допустив два промаха.  

На неделе Фуркад выиграл Кубок мира и установил новый рекорд, обойдя Бьорндалена.  

«Я едва сумел сдержать слёзы… облегчения, счастья и гордости» (подробнее здесь).  

# Биатлон # Мартен Фуркад # Максим Воробей # Уле-Эйнар Бьорндален # Сергей Бочарников # Йоханнес Бё # Антон Смольский # Лукас Хофер

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