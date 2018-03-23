Мартен Фуркад завоевал седьмой Кубок мира и побил рекорд Бьорндалена

Новости Франции. Французский биатлонист Мартен Фуркад в седьмой раз выиграл Кубок мира и установил новый рекорд, обойдя Бьорндалена.

«Я едва сумел сдержать слёзы… облегчения, счастья и гордости», – написал Мартен в Instagram.

Спортсмен из Франции победил в спринте на девятом этапе Кубка мира в Тюмени. Благодаря этому Фуркад получил малый Хрустальный глобус, а также большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира-2017/18.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален

Французский биатлонист досрочно выиграл Кубок мира. В общем зачёте у Фуркада 1056 очков, а у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Бё – 974 очка. Таким образом, даже если Мартен не будет участвовать в оставшихся двух гонках в Тюмени, он всё равно победит. В лучшем случае норвежский биатлонист сможет набрать не более 1045 баллов.

Получив седьмой большой Хрустальный глобус, Мартен Фуркад обошёл Уле-Эйнара Бьорндалена (у знаменитого норвежца шесть больших Хрустальных глобусов). Стоит отметить, что Бьорндален выиграл свой последний Кубок мира в 35 лет, а Фуркаду ещё 29.

В феврале 2018 года мы собрали интересные факты про Мартена Фуркада.