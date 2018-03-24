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Александр Лукашенко поздравил Надежду Скардино с завоеванием малого Хрустального глобуса

24 марта 2018 11:34
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Надежду Скардино с завоеванием малого Хрустального глобуса в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира.  

«Ты проводишь прекрасный сезон, который венчают этот почетный трофей и звание олимпийской чемпионки. Молодец! Желаю счастья и новых успехов», – говорится в поздравлении. 

Малый Хрустальный глобус Скардино получила после женского спринта на этапе КМ в Тюмени. В сумме спортсменка набрала 96 очков, на 5 баллов опередив свою ближайшую преследовательницу украинку Юлию Джиму.  

# Биатлон # Надежда Скардино

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