Александр Лукашенко поздравил Надежду Скардино с завоеванием малого Хрустального глобуса

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Надежду Скардино с завоеванием малого Хрустального глобуса в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира.

«Ты проводишь прекрасный сезон, который венчают этот почетный трофей и звание олимпийской чемпионки. Молодец! Желаю счастья и новых успехов», – говорится в поздравлении.

Малый Хрустальный глобус Скардино получила после женского спринта на этапе КМ в Тюмени. В сумме спортсменка набрала 96 очков, на 5 баллов опередив свою ближайшую преследовательницу украинку Юлию Джиму.