«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею

В Минске в преддверии праздников прошел традиционный Рождественский турнир по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие ребята 2010-2011 годов рождения не только из Беларуси, но и России.

За главный трофей боролись по восемь команд у юношей и девушек. На протяжении трех дней коллективы выявляли лучших. В итоге у девушек победила дружина СДЮШОР хоккейного клуба «Минск-1». А у юношей не было равных команде «Юность Москвы – Спартак». Данный старт проводится уже в 10 раз и стал не только доброй традицией, но и хорошим подспорьем для проверки уровня юных спортсменов.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Для детей это праздник. Основной момент, что есть желание и хороший уровень организации этого турнира. Хорошее поле, как играет взрослая национальная команда, на этом же стадионе играют и дети. Восемь команд, очень хорошая атмосфера для детей. Дети, тренера все довольны. Будем дальше развивать, это будущее национальных, клубных, молодежных сборных команд Республики Беларусь.

Денис Объедков, главный тренер ХК «Юность Москвы – Спартак»:

По организации, конечно, просто супер. Мы каждый год стараемся приезжать на эти турниры. Здесь все организовано, все сделано для детей. Это дорогого стоит, нам, России, даже стоит этому поучиться. Совместные турниры сейчас пошли – это супер.