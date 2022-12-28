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«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею

28 декабря 2022 19:04
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В Минске в преддверии праздников прошел традиционный Рождественский турнир по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие ребята 2010-2011 годов рождения не только из Беларуси, но и России.

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею-1

За главный трофей боролись по восемь команд у юношей и девушек. На протяжении трех дней коллективы выявляли лучших. В итоге у девушек победила дружина СДЮШОР хоккейного клуба «Минск-1». А у юношей не было равных команде «Юность Москвы – Спартак». Данный старт проводится уже в 10 раз и стал не только доброй традицией, но и хорошим подспорьем для проверки уровня юных спортсменов.

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею-3

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Для детей это праздник. Основной момент, что есть желание и хороший уровень организации этого турнира. Хорошее поле, как играет взрослая национальная команда, на этом же стадионе играют и дети. Восемь команд, очень хорошая атмосфера для детей. Дети, тренера все довольны. Будем дальше развивать, это будущее национальных, клубных, молодежных сборных команд Республики Беларусь.

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею-5

Денис Объедков, главный тренер ХК «Юность Москвы – Спартак»:
По организации, конечно, просто супер. Мы каждый год стараемся приезжать на эти турниры. Здесь все организовано, все сделано для детей. Это дорогого стоит, нам, России, даже стоит этому поучиться. Совместные турниры сейчас пошли – это супер.

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею-7

Но памятные призы и награды – не главное, что удалось приобрести во время старта. Бесценный соревновательный опыт, возможность пообщаться со сверстниками и, несомненно, атмосфера праздника не оставили равнодушным ни одного юного спортсмена.

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# Спортивные соревнования # Александр Екименко

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