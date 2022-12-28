Прямой эфир

На матче «Динамо-Шинника» и питерского «Динамо» произошла драка, шестеро хоккеистов были удалены

28 декабря 2022 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 28 декабря, «Динамо-Шинник» завершил домашнюю предновогоднюю серию в МХЛ поединком против питерского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На матче «Динамо-Шинника» и питерского «Динамо» произошла драка, шестеро хоккеистов были удалены-1

Матч получился увлекательным и зажигательным. На 28-й минуте при счете 3:1 в пользу россиян произошла массовая драка, в результате которой по три хоккеиста каждой из команд получили удаления до конца игры. По итогам инцидента судьи выписали 204 минуты штрафа. «Динамо-Шинник» вскоре оперативно отыгралось, воспользовавшись очередным удалением у соперников и забросив две шайбы: ничья – 3:3.

На матче «Динамо-Шинника» и питерского «Динамо» произошла драка, шестеро хоккеистов были удалены-4

Однако команда Андрея Михалева продолжала поддерживать драматизм и высокую степень напряжения до последних секунд поединка. За 10 секунд до окончания основного времени бобруйская дружина вела – 5:4, но пропустила гол в свои ворота. И смогла вырвать победу лишь в овертайме. Окончательную точку в этой игре поставил Ладутько. 6:5 – победа «Шинника».

Домашняя серия «бобров» получилась эффектной и продуктивной – хоккеисты выиграли на домашней арене все четыре поединка.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Андрей Михалев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею
28 декабря 2022 19:04

«Каждый год стараемся приезжать». Наши юниоры сразились с россиянами в Рождественском турнире по индорхоккею

Конькобежка Марина Зуева о золоте чемпионата России: «Сделала всё, как планировала. Уехала в длинный отрыв»
28 декабря 2022 13:16

Конькобежка Марина Зуева о золоте чемпионата России: «Сделала всё, как планировала. Уехала в длинный отрыв»

​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России
28 декабря 2022 12:53

​Белорусская конькобежка Марина Зуева выиграла масс-старт на Открытом чемпионате России