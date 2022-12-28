На матче «Динамо-Шинника» и питерского «Динамо» произошла драка, шестеро хоккеистов были удалены

Сегодня, 28 декабря, «Динамо-Шинник» завершил домашнюю предновогоднюю серию в МХЛ поединком против питерского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч получился увлекательным и зажигательным. На 28-й минуте при счете 3:1 в пользу россиян произошла массовая драка, в результате которой по три хоккеиста каждой из команд получили удаления до конца игры. По итогам инцидента судьи выписали 204 минуты штрафа. «Динамо-Шинник» вскоре оперативно отыгралось, воспользовавшись очередным удалением у соперников и забросив две шайбы: ничья – 3:3.

Однако команда Андрея Михалева продолжала поддерживать драматизм и высокую степень напряжения до последних секунд поединка. За 10 секунд до окончания основного времени бобруйская дружина вела – 5:4, но пропустила гол в свои ворота. И смогла вырвать победу лишь в овертайме. Окончательную точку в этой игре поставил Ладутько. 6:5 – победа «Шинника».

Домашняя серия «бобров» получилась эффектной и продуктивной – хоккеисты выиграли на домашней арене все четыре поединка.