Новости по тегу #Анна Доморацкая

Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту участники боролись за награды на дистанции 1000 метров, а также в командных гонках.
27 февраля на высшую ступень пьедестала на дистанции 1000 метров поднялась Анна Доморацкая.
Совет организации предложил перенять опыт МОК относительно выступления атлетов в нейтральном статусе и допустить их к участию в отборочных стартах на Игры в Италии.
Екатерина Гагиева, Анна Доморацкая и София Татуревич выиграли командный спринт и обновили национальный рекорд.
07 октября 2026 11:11
07 октября 2026 11:04
07 октября 2026 10:59
07 октября 2026 10:52
07 октября 2026 10:50
07 октября 2026 09:26
07 октября 2026 09:02
07 октября 2026 08:59