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Новости по тегу #Анна Доморацкая

Колоссальный накал! Как проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту?
24 октября 2025 19:04

Колоссальный накал! Как проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту?

Белорусы завоевали 9 наград в Кубке сильнейших спортсменов по конькобежному спорту
27 февраля 2025 12:07

Белорусы завоевали 9 наград в Кубке сильнейших спортсменов по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев допустил белорусов до олимпийской квалификации
20 декабря 2024 18:35

Международный союз конькобежцев допустил белорусов до олимпийской квалификации

Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали этапа Кубка России
01 ноября 2024 10:44

Белорусские конькобежцы завоевали 4 медали этапа Кубка России

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших
14 февраля 2024 11:04

Белорусские конькобежцы взяли две медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Белорусская конькобежка Анна Доморацкая выиграла серебро на турнире в Иркутске
25 декабря 2023 12:13

Белорусская конькобежка Анна Доморацкая выиграла серебро на турнире в Иркутске

Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России
20 ноября 2023 10:54

Белорусские конькобежцы завоевали 7 медалей на Кубке России

Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту
18 октября 2023 18:30

Сразу две золотые награды завоевали белорусы на Кубке Содружества по конькобежному спорту

Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту
25 марта 2023 18:48

Белорусы завоевали 5 наград в первый день Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Кубок России по конькобежному спорту – результаты белорусов 24 февраля
24 февраля 2023 13:26

Кубок России по конькобежному спорту – результаты белорусов 24 февраля

Анна Доморацкая – чемпионка России в спринтерском многоборье
30 января 2023 12:21

Анна Доморацкая – чемпионка России в спринтерском многоборье

Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту
29 декабря 2022 12:13

Марина Зуева выиграла третье золото чемпионата России по конькобежному спорту