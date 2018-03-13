«Маме особенно нравится, когда ты забиваешь в ее день рождения». Родители Овечкина трогательно поздравили сына с 600-ой шайбой

Российский хоккеист Александр Овечкин забил 600 шайб в карьере. Таким образом, спортсмен стал первым россиянином и 20-м игроком в НХЛ, который смог показать такой результат. Александр Овечкин стал четвертым игроком в истории хоккея, который смог забить 600 шайб менее, чем за тысячу игр. До россиянина такой результат показывали Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл. Александр Овечкин отметил, что приятно быть в истории. Семья хоккеиста трогательно поздравила его с таким высоким достижением в спортивной карьере.

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Родители написали сыну письмо, которое было опубликовано на сайте nhl.com. Семья отметила, что совсем недавно они отмечали 500 шайб в карьере Овечкина, но время летит быстро и вот уже установлено новое достижение. Татьяна Николаевна и Михаил Викторович Овечкины:

НХЛ – не первенство ЖЭКа, а лучшая лига мира. Мы все рады за тебя. Вся наша большая семья, все родственники. Это гордость за сына, за Россию. Никто ведь из отечественных хоккеистов даже 500 шайб за карьеру в НХЛ не забивал. А вот ты, думаем, войдешь в историю лет на 40-50. Родители вспомнили любимые шайбы, которые забил сын, и отметили, что они были не только эффектные, но и «трудовые».

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Татьяна Николаевна и Михаил Викторович Овечкины:

Маме особенно нравится, когда ты забиваешь в ее день рождения – 19 марта. И так часто бывает, что в тот день идет игра – у нее, как у тренера или руководителя, а то и у тебя. И мама всегда просит, чтобы в этот день никогда заранее не поздравляли. Это плохая примета. Даже настаивает на этом: «Все после игры!» А когда ты забиваешь гол, то это лучший подарок. Семья спортсмена отметила, что отец собирает сувенирную продукцию, которая связана с карьерой сына в НХЛ и даже на даче организовал музей. Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Семья приезжает в Вашингтон и поддерживает сына. Отца даже узнают болельщики, когда он выходит на улицу в перерывах, и просят автографы и делают фото. Татьяна Николаевна и Михаил Викторович Овечкины:

Сейчас вспоминаем, как ты в детстве нас порадовал. Тебе было 12 лет, и ты перебил достижение Павла Буре в чемпионате Москвы. До рекорда не хватало трех шайб, оставался один матч. И вот ты вышел на лед и забил сразу шесть голов! Переборщил, вот так старался. Всего получилось 59 шайб за сезон в составе детской команды московского «Динамо». И мы всерьез поняли, что из тебя может получиться хороший хоккеист. Родители желают сыну получить главный трофей НХЛ, к которому команда так долго идет, и верят, что все ждет впереди. И пожелали Овечкину здоровья. «Если дети счастливы, то и мы счастливы».

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial