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Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне

13 марта 2018 07:45
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Новости Беларуси. Еще одно золото! Белорусские паралимпийцы продолжают свое победное выступление в Пхенчхане. В этот раз золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения завоевал Юрий Голуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне-1

Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 минут, 23 и 7 секунды.

Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне-4


Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Это действительно очень здорово! Олимпиаду случайно нельзя выиграть, случайно можно проиграть. Молодец! Потому что человек боец, с таким характером, я думаю, что его ждет большое будущее.

Для нашего лыжника это уже третья награда на Паралимпиаде. Ранее он взял серебро в лыжной гонке на 20 км и стал вторым в биатлонном спринте.

# Фотофакт # Олег Шепель # Паралимпийские игры

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