Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне

Новости Беларуси. Еще одно золото! Белорусские паралимпийцы продолжают свое победное выступление в Пхенчхане. В этот раз золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения завоевал Юрий Голуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 минут, 23 и 7 секунды.



Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

Это действительно очень здорово! Олимпиаду случайно нельзя выиграть, случайно можно проиграть. Молодец! Потому что человек боец, с таким характером, я думаю, что его ждет большое будущее.

