Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне
Новости Беларуси. Еще одно золото! Белорусские паралимпийцы продолжают свое победное выступление в Пхенчхане. В этот раз золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения завоевал Юрий Голуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами он преодолел за 39 минут, 23 и 7 секунды.
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Это действительно очень здорово! Олимпиаду случайно нельзя выиграть, случайно можно проиграть. Молодец! Потому что человек боец, с таким характером, я думаю, что его ждет большое будущее.
Для нашего лыжника это уже третья награда на Паралимпиаде. Ранее он взял серебро в лыжной гонке на 20 км и стал вторым в биатлонном спринте.