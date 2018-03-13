Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»

Новости Беларуси. Завершившийся старт, по словам биатлониста, лучший в его карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмен уверен: в победе ему помог счастливый стартовый номер – 16-й. Именно в этот день в апреле у Юрия день рождения.

Напомним, для нашего лыжника это уже третья награда на Паралимпиаде. Ранее он взял серебро в лыжной гонке на 20 км и стал вторым в биатлонном спринте. Вторая медаль Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал золото в биатлоне

В копилке нашей сборной 7 наград: две золотые, три серебряные и две бронзовые. Белорусские паралимпийцы входят в десятку сильнейших. В медальном зачете на зимних Играх в Пхенчхане национальная команда занимает 8 место.