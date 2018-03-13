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Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»

13 марта 2018 11:08
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Новости Беларуси. Завершившийся старт, по словам биатлониста, лучший в его карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмен уверен: в победе ему помог счастливый стартовый номер – 16-й. Именно в этот день в апреле у Юрия день рождения.

Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»-1

Напомним, для нашего лыжника это уже третья награда на Паралимпиаде. Ранее он взял серебро в лыжной гонке на 20 км и стал вторым в биатлонном спринте.

Вторая медаль Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал золото в биатлоне

Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»-4

В копилке нашей сборной 7 наград: две золотые, три серебряные и две бронзовые. Белорусские паралимпийцы входят в десятку сильнейших. В медальном зачете на зимних Играх в Пхенчхане национальная команда занимает 8 место.

Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»-7

Первое золото белорусской сборной накануне принесла Светлана Сахоненко. На вторую ступень пьедестала почета поднимались Дмитрий Лобан и дважды Юрий Голуб. Бронзовые награды в первый день после открытия Паралимпиады завоевали белоруски Лидия Графеева и Светлана Сахоненко.

Юрий Голуб о победе: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»-10

# Фотофакт # Паралимпийские игры

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