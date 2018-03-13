Александр Лукашенко поздравил с победой Юрия Голуба: «Уверен, что этот успех – далеко не предел спортивных амбиций»

«Дорогой Юрий! Поздравляю с завоеванием звания чемпиона Паралимпийских игр. После двух серебряных финишей в первых стартах Пхенчхана ты сегодня добился наивысшего результата в своей карьере. Молодец! Уверен, что этот успех – далеко не предел спортивных амбиций молодого паралимпийца из Глуска и мы еще не раз увидим тебя на пьедестале почета. Желаю всей белорусской команде крепкого здоровья и новых побед», – говорится в поздравлении.

Юрий Голуб о пебеде: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»