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Александр Лукашенко поздравил с победой Юрия Голуба: «Уверен, что этот успех – далеко не предел спортивных амбиций»

13 марта 2018 11:48
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Новости Беларуси. С блестящей победой нашего биатлониста поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второе золото Беларуси на Паралимпиаде-2018! Юрий Голуб завоевал медаль в биатлоне

Александр Лукашенко поздравил с победой Юрия Голуба: «Уверен, что этот успех – далеко не предел спортивных амбиций»-1

«Дорогой Юрий! Поздравляю с завоеванием звания чемпиона Паралимпийских игр. После двух серебряных финишей в первых стартах Пхенчхана ты сегодня добился наивысшего результата в своей карьере. Молодец! Уверен, что этот успех – далеко не предел спортивных амбиций молодого паралимпийца из Глуска и мы еще не раз увидим тебя на пьедестале почета. Желаю всей белорусской команде крепкого здоровья и новых побед», – говорится в поздравлении.

Юрий Голуб о пебеде: «Помог счастливый стартовый номер – 16-й»

 

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Паралимпийские игры

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