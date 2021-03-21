Белорусские спортсмены высказались о Максиме Недосекове: «Является примером для юного поколения»

Новости Беларуси. Он идет к цели спокойно и уверенно. Он собирает победы по крупицам и не торопится покорить мир, хотя этот мир уже ему рукоплещет. Он много спит и ничего не ест перед стартом, заводится от аплодисментов зрителей и доводит соперников до исступления. Максим Недосеков – белорусский прыгун в высоту, первый номер в мировом рейтинге. Лучший результат сезона – 2 метра 37 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира и Европы:

Макс – это человек. Он прекрасный, душевный, веселый. Он абсолютно разный. Мы воспринимаем его таким, какой он есть. Мы радуемся каждой его победе. Я прямо сорвала голос на чемпионате Европы, болея за него. Человек-талант, который способен на многое еще в будущем. Я очень верю в его звезду.