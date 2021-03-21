Белорусские спортсмены высказались о Максиме Недосекове: «Является примером для юного поколения»
Новости Беларуси. Он идет к цели спокойно и уверенно. Он собирает победы по крупицам и не торопится покорить мир, хотя этот мир уже ему рукоплещет. Он много спит и ничего не ест перед стартом, заводится от аплодисментов зрителей и доводит соперников до исступления. Максим Недосеков – белорусский прыгун в высоту, первый номер в мировом рейтинге. Лучший результат сезона – 2 метра 37 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира и Европы:
Макс – это человек. Он прекрасный, душевный, веселый. Он абсолютно разный. Мы воспринимаем его таким, какой он есть. Мы радуемся каждой его победе. Я прямо сорвала голос на чемпионате Европы, болея за него. Человек-талант, который способен на многое еще в будущем. Я очень верю в его звезду.
Марина Литвинчук, двухкратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках:
Достойный результат в спорте – это не счастливый случай. Это всегда результат колоссальной работы. Макс, ты красавчик. Я желаю, чтобы все твои ежедневные тренировки приносили только радость, а награда за твой труд всегда была заслуженной победой. Очень рада, что наше молодое поколение показывает такой достойный результат.
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Мария Мартынова, серебряный призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе:
Всегда интересно наблюдать за выступлениями соотечественников на международной спортивной арене. Особенно приятно видеть успехи молодых белорусских спортсменов. Яркий пример тому Максим Недосеков, имя которого наверняка знакомо многим. Он показывает стабильно высокий результат, держится в мировом топе. Что говорить, он лидер мирового топа, насколько мы знаем. Максим молодец, является примером для юного поколения. Успехов ему дальше, пусть держится в том же духе.
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