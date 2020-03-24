Личная мотивация. Как национальная сборная по плаванию готовится к чемпионату Беларуси
Новости Беларуси. Менее месяца остается до старта чемпионата страны по плаванию. Несмотря на многочисленные отмены, эти соревнования пока в календаре есть, причем участвовать в них будут топовые белорусские спортсмены из национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
24 марта на тренировке сборной побывала и наш корреспондент Наталья Федорцова.
121 день до начала самого главного спортивного события четырехлетия – Олимпийских игр – еще было утром 24 марта. С каждым днем разговоров о том, что Игры могут быть отменены, становилось больше.
Австралия и Канада ранее отказались везти своих атлетов в Токио. В Беларуси таких разговоров не было. Многие продолжали тренироваться, в том числе и наша национальная команда по плаванию. Спортсмены работают в штатном режиме, а вот тренерскому штабу отмены соревнований создали немало хлопот.
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МОК заявил, что Олимпиада пройдет в 2021-м. Ситуация нестандартная, но несмотря на это, наши спортсмены находят плюсы и в том, что Игры пройдут через год.
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Ближайшие соревнования, на которых пловцы могут почувствовать дух соперничества, – чемпионат Беларуси, который пройдет в Бресте в конце апреля. Турнир носит статус открытого, однако пройдет с участием исключительно наших спортсменов – причина все та же. Обычно чемпионаты страны – шанс для молодых и перспективных показать себя. Однако и те, кому уже ничего доказывать не нужно, тоже нашли мотивацию.
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Одним словом, несмотря на все сложности белорусские спортсмены продолжают работать, готовясь к стартам, которые пока еще есть в календаре.