Личная мотивация. Как национальная сборная по плаванию готовится к чемпионату Беларуси

Новости Беларуси. Менее месяца остается до старта чемпионата страны по плаванию. Несмотря на многочисленные отмены, эти соревнования пока в календаре есть, причем участвовать в них будут топовые белорусские спортсмены из национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 марта на тренировке сборной побывала и наш корреспондент Наталья Федорцова. 121 день до начала самого главного спортивного события четырехлетия – Олимпийских игр – еще было утром 24 марта. С каждым днем разговоров о том, что Игры могут быть отменены, становилось больше.

Австралия и Канада ранее отказались везти своих атлетов в Токио. В Беларуси таких разговоров не было. Многие продолжали тренироваться, в том числе и наша национальная команда по плаванию. Спортсмены работают в штатном режиме, а вот тренерскому штабу отмены соревнований создали немало хлопот. Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию» МОК заявил, что Олимпиада пройдет в 2021-м. Ситуация нестандартная, но несмотря на это, наши спортсмены находят плюсы и в том, что Игры пройдут через год. Призёр этапов Кубков мира по плаванию Никита Цмыг: «Лидеры соревнуются сами с собой и со временем»