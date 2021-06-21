Руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы»: наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранён

Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, которым дорога память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе проходят основные мероприятия, посвященные 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны. Рано утром на железнодорожный вокзал прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы».
«Поезд Победы» основан на эффекте присутствия. Эпизоды войны сопровождаются театральным светом, мультимедийными технологиями и панорамами в виртуальной реальности – все для того, чтобы история войны звучала на языке молодежи.
«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»
Ольга Амельченко, руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы»:
Это как раз тот формат, который позволяет в первую очередь молодому человеку окунуться в атмосферу военного времени, пройти и увидеть события в хронологии: от предвоенных лет до уже Победы. И для меня очень важно, что сегодня в Брест с нами приехал Абрам Израилевич Миркин, ветеран Великой Отечественной войны, которому в июле исполнится 101 год. Это тот человек, то поколение, которое вдохновляет нас, молодежь. Они защитили наш мир. И уже наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранен и на последующие годы.