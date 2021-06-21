Руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы»: наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранён

Ольга Амельченко, руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы»:

Это как раз тот формат, который позволяет в первую очередь молодому человеку окунуться в атмосферу военного времени, пройти и увидеть события в хронологии: от предвоенных лет до уже Победы. И для меня очень важно, что сегодня в Брест с нами приехал Абрам Израилевич Миркин, ветеран Великой Отечественной войны, которому в июле исполнится 101 год. Это тот человек, то поколение, которое вдохновляет нас, молодежь. Они защитили наш мир. И уже наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранен и на последующие годы.