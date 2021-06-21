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Руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы»: наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранён

21 июня 2021 11:46
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Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, которым дорога память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе проходят основные мероприятия, посвященные 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны. Рано утром на железнодорожный вокзал прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы».

Руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы»: наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранён-1

«Поезд Победы» основан на эффекте присутствия. Эпизоды войны сопровождаются театральным светом, мультимедийными технологиями и панорамами в виртуальной реальности – все для того, чтобы история войны звучала на языке молодежи.

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»

Руководитель Всероссийского движения «Волонтёры Победы»: наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранён-4

Ольга Амельченко, руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы»:
Это как раз тот формат, который позволяет в первую очередь молодому человеку окунуться в атмосферу военного времени, пройти и увидеть события в хронологии: от предвоенных лет до уже Победы. И для меня очень важно, что сегодня в Брест с нами приехал Абрам Израилевич Миркин, ветеран Великой Отечественной войны, которому в июле исполнится 101 год. Это тот человек, то поколение, которое вдохновляет нас, молодежь. Они защитили наш мир. И уже наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранен и на последующие годы.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Амельченко # Абрам Миркин # Фотофакт

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